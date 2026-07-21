Tres delincuentes armados rapiñaron una estación de servicio en Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con los rostros cubiertos, chalecos antibalas, y escopetas llegaron en moto a una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Instrucciones y Belloni. Mediante amenazas encañonaron a los trabajadores para concretar el asalto. Se llevaron la recaudación y también robaron a los trabajadores.
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A tres de los pisteros les despojaron la recaudación total de 70.000 pesos en efectivo, mientras que a un cuarto empleado le robaron su celular y una tarjeta de débito.
Sin heridos, se investiga el hecho
Antes de emprender la fuga, uno de los delincuentes rompió un vidrio del establecimiento utilizando la culata de la escopeta. Posteriormente, escaparon a toda velocidad en la motocicleta hacia la zona de Carlos Linneo y Las Huertas. Afortunadamente, ningún trabajador resultó herido durante el atraco y la Policía ya trabaja en el caso basándose en la información primaria.