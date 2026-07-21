Tres delincuentes armados rapiñaron una estación de servicio en Instrucciones y Belloni

Sin heridos, se investiga el hecho

Antes de emprender la fuga, uno de los delincuentes rompió un vidrio del establecimiento utilizando la culata de la escopeta. Posteriormente, escaparon a toda velocidad en la motocicleta hacia la zona de Carlos Linneo y Las Huertas. Afortunadamente, ningún trabajador resultó herido durante el atraco y la Policía ya trabaja en el caso basándose en la información primaria.