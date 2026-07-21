"El Talentón": Intendencia de Canelones busca jóvenes talentos con un viaje a Tenerife como premio

Temáticas del concurso

En esta edición, los desafíos estarán vinculados a áreas de la producción canaria como agro, alimentación, turismo sostenible, economía circular y energías renovables.

La comuna explicó que la dinámica busca que los participantes trabajen en equipos, desarrollen prototipos y presenten propuestas innovadoras en un plazo acotado.

El principal incentivo de la convocatoria será para el equipo que resulte ganador: recibirá un viaje a Tenerife, en las Islas Canarias, con vuelo y estadía incluidos. La experiencia apunta al aprendizaje, el intercambio cultural y la vinculación con actores internacionales del ecosistema de innovación.

Las inscripciones ya están habilitadas y pueden realizarse a través del sitio oficial de El Talentón.