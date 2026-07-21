"El Talentón": Intendencia de Canelones busca jóvenes talentos con un viaje a Tenerife como premio

La Intendencia de Canelones anunció la apertura de la convocatoria para participar en El Talentón, una iniciativa orientada a promover el emprendimiento, la innovación abierta y el desarrollo del talento joven.
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La propuesta, originada en Tenerife (España), se desarrollará en Uruguay los días 7 y 8 de agosto en el Parque Tecnológico Canario (PTC), ubicado en la intersección de Elías Regules y Ruta 67, en la ciudad de Las Piedras.
Según informó la Intendencia a través de su Gabinete Productivo y del PTC, la actividad tendrá como eje una metodología de hackatón, es decir, una experiencia intensiva de trabajo colaborativo enfocada en la creación de soluciones rápidas a problemas concretos.
Temáticas del concurso
En esta edición, los desafíos estarán vinculados a áreas de la producción canaria como agro, alimentación, turismo sostenible, economía circular y energías renovables.
La comuna explicó que la dinámica busca que los participantes trabajen en equipos, desarrollen prototipos y presenten propuestas innovadoras en un plazo acotado.
El principal incentivo de la convocatoria será para el equipo que resulte ganador: recibirá un viaje a Tenerife, en las Islas Canarias, con vuelo y estadía incluidos. La experiencia apunta al aprendizaje, el intercambio cultural y la vinculación con actores internacionales del ecosistema de innovación.
Las inscripciones ya están habilitadas y pueden realizarse a través del sitio oficial de El Talentón.