"Fue patética": Pereira explicó por qué Uruguay asistió a la cumbre convocada por Marco Rubio

"El peligro de América Latina está en la extrema izquierda"

"El planteo claramente recibe el repudio del Frente Amplio", aseguró. A su juicio, se trató de "una posición macartista tirando a fascista" y que pretendía instalar que "el peligro de América Latina está en la extrema izquierda".

Para Pereira, esa lectura desconoce la realidad regional. "El peligro de América Latina está en la extrema derecha", sostuvo, y añadió que "los movimientos violentos que hoy tiene América Latina son de derecha, no de izquierda".

"Si me preguntás cuál es la posición del Frente Amplio, un no rotundo a esto", afirmó. Lo mismo aseguró acerca de la posición del Poder Ejecutivo: "Si me preguntás cuál es la posición del gobierno, también un no rotundo a esto".

Según explicó, la presencia uruguaya no implicó una adhesión a los planteos realizados durante la reunión. "¿Por qué se estuvo? Fue una decisión de escuchar y claramente también un rechazo a ese tipo de aseveraciones que sólo hacen daño y generan polarización en nuestras sociedades", sostuvo.

Sobre la política exterior del Gobierno

Más adelante, Pereira fue consultado sobre una serie de hechos vinculados a la política exterior que, según el entrevistador, generaron inquietud entre militantes frenteamplistas. En ese marco, defendió el rumbo adoptado por el gobierno y afirmó que Uruguay mantiene una línea de acción coherente en el plano internacional.

Como ejemplo, mencionó la postura sobre Palestina. "¿Quién se ha expresado sobre el genocidio? El Frente Amplio con claridad, el parlamento del gobierno con claridad y el gobierno que lo ha definido en las Naciones Unidas y ha sido coherente con su voto", señaló. Asimismo, destacó que "se ha sido solidario con Cuba, tanto desde el Frente Amplio como desde el gobierno uruguayo".

Por otro lado, descartó que Uruguay vaya a integrarse a iniciativas impulsadas desde Washington que, a su juicio, contradicen la tradición diplomática del país. "Uruguay no va a participar del Escudo de las Américas, ni va a participar de actividades como estas que convocó Marco Rubio, porque claramente va contra los valores del Uruguay. No sólo de la izquierda uruguaya, contra los valores que ha sostenido históricamente el Uruguay", afirmó.

Pereira reconoció, de todos modos, que "tal vez no se haya explicado razonablemente bien las acciones de nuestra política exterior".

Sobre la reunión convocada por Rubio, Pereira insistió en que generó un amplio rechazo y concluyó: "Hay que aclarar cada acontecimiento, pero naturalmente la reunión de ayer fue patética. Eso es así para cualquier frenteamplista y creo que para cualquier uruguayo de buena fe".