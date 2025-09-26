Udelar planteó sus dificultades en el Plenario del Congreso de Intendentes

Mantener la excelencia en sus funciones esenciales: enseñanza, investigación, extensión y atención a la salud.

Generalizar el acceso y la permanencia en educación universitaria de calidad en todo el país.

Reafirmar la inclusión y transparencia institucional con una estructura de vanguardia.

El rector también expresó su preocupación por la insuficiente asignación presupuestal prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto, señalando que pone en riesgo la capacidad de la Udelar para atender las crecientes necesidades, especialmente en el interior del país.

Desafíos de la Universidad

La Udelar enfrenta importantes desafíos derivados de su crecimiento y expansión:

Crecimiento Estudiantil: La matrícula sigue en aumento, con un 58% de estudiantes de primera generación universitaria (porcentaje que sube al 67% en el interior).

Deterioro de Recursos: En los últimos diez años, la relación de horas docentes por estudiante se ha deteriorado.

Demanda de Becas Insatisfecha: En 2024, se recibieron más de 17.000 solicitudes de becas, de las cuales solo se pudieron otorgar 3.974.

Expansión Territorial: La Universidad tiene presencia en los 19 departamentos, ofreciendo 90 ofertas formativas en el interior.