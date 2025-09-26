Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Plenario |

universidad

Udelar planteó sus dificultades en el Plenario del Congreso de Intendentes

Rector de la Udelar presentó el ambicioso plan de la institución para consolidarse como la "Mejor Universidad al Servicio del Uruguay por Venir".

Cancela con los intendentes.

Cancela con los intendentes.

 Congreso de Intendentes
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El más reciente Plenario del Congreso de Intendentes se enfocó en discutir temas clave para el desarrollo nacional, incluyendo la salud mental, la educación superior -recibió al rector de la Udelar- y la implementación del Permiso Único Nacional de Conducir por Puntos.

Plan Estratégico de la Udelar

Los jefes departamentales recibieron al rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, quien presentó el ambicioso plan de la institución para consolidarse como la "Mejor Universidad al Servicio del Uruguay por Venir".

Cancela estructuró la estrategia de la Udelar en tres objetivos principales:

Mantener la excelencia en sus funciones esenciales: enseñanza, investigación, extensión y atención a la salud.

Generalizar el acceso y la permanencia en educación universitaria de calidad en todo el país.

Reafirmar la inclusión y transparencia institucional con una estructura de vanguardia.

El rector también expresó su preocupación por la insuficiente asignación presupuestal prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto, señalando que pone en riesgo la capacidad de la Udelar para atender las crecientes necesidades, especialmente en el interior del país.

Desafíos de la Universidad

La Udelar enfrenta importantes desafíos derivados de su crecimiento y expansión:

Crecimiento Estudiantil: La matrícula sigue en aumento, con un 58% de estudiantes de primera generación universitaria (porcentaje que sube al 67% en el interior).

Deterioro de Recursos: En los últimos diez años, la relación de horas docentes por estudiante se ha deteriorado.

Demanda de Becas Insatisfecha: En 2024, se recibieron más de 17.000 solicitudes de becas, de las cuales solo se pudieron otorgar 3.974.

Expansión Territorial: La Universidad tiene presencia en los 19 departamentos, ofreciendo 90 ofertas formativas en el interior.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar