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UE |

Consejo de Ministros en Bruselas

UE sanciona a colonos israelíes en Cisjordania e Israel dice que la UE es "antisemita"

La UE aprueba sanciones contra colonos violentos en Cisjordania e Israel responde que tiene “derecho” a ese territorio.

La UE aprueba sanciones contra colonos violentos en Cisjordania e Israel responde que tiene “derecho” a ese territorio.

La UE aprueba sanciones contra colonos violentos en Cisjordania e Israel responde que tiene “derecho” a ese territorio.
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Sanciones de la UE a Israel: Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea alcanzaron este lunes 11 de mayo un acuerdo político unánime para imponer nuevas sanciones contra colonos israelíes violentos en Cisjordania ocupada, al mismo tiempo que contra figuras destacadas del grupo islamista Hamás.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció la decisión tras la reunión del Consejo de Ministros en Bruselas, señalando que "era hora de pasar del estancamiento a la acción. El extremismo y la violencia deben tener consecuencias".

El paquete de sanciones, cuyos detalles específicos no fueron divulgados inmediatamente, afecta al menos a tres personas y cuatro organizaciones vinculadas a actos de violencia contra palestinos en Cisjordania. La medida había permanecido bloqueada durante meses por el anterior gobierno húngaro de Viktor Orbán, quien perdió las elecciones en abril, lo que permitió el avance de la decisión.

Fuerte respuesta de Israel

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, rechazó "firmemente" el acuerdo y defendió la presencia judía en Cisjordania. “Israel ha estado, está y seguirá estando a favor de defender el derecho de los judíos a establecerse en el corazón de nuestra patria”, afirmó Saar en un comunicado publicado en X. El canciller israelí argumentó que "ningún otro pueblo en el mundo tiene un derecho tan documentado y de tan larga data a su tierra como el pueblo judío tiene a la tierra de Israel. Este es un derecho moral e histórico que también ha sido reconocido por el derecho de gentes".

Saar calificó además como un “escándalo” que la UE sancione simultáneamente a Hamás y a colonos israelíes, acusando al bloque europeo de establecer “una equivalencia moral completamente distorsionada”.

Violencia creciente

La decisión europea se produce en un contexto de escalada de la violencia en Cisjordania. Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 40 palestinos han muerto desde principios de 2026 en la región, incluyendo un récord de 11 a manos de colonos, una cifra superior a los 9 fallecidos en todo 2025.

Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales vienen advirtiendo sobre el aumento de ataques de colonos, que incluyen incendios provocados, vandalismo y el desplazamiento de comunidades agrícolas palestinas cerca de asentamientos en Cisjordania ocupada.

Limitaciones de las sanciones

Pese al acuerdo, los ministros europeos no lograron respaldar medidas más contundentes propuestas por algunos gobiernos, como la imposición de aranceles a productos provenientes de los asentamientos israelíes ilegales o la suspensión del acuerdo comercial con Israel.

Kallas reconoció que, si bien "muchos países quieren más", no existe actualmente la mayoría cualificada necesaria para avanzar en medidas comerciales contra Israel. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalaron que continúa "el trabajo sobre medidas comerciales para los productos procedentes de los asentamientos ilegales".

Claudio Francavilla, director asociado para la UE de Human Rights Watch, consideró que las sanciones aprobadas son "un paso en la dirección correcta, pero hacen falta muchas más para que la Unión Europea cumpla con el derecho internacional".

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