Una exposición convierte las ausencias del museo en tema central

Recurso Cómo aparece Qué invita a observar Obras del acervo Selección histórica Qué fue conservado Montaje Más bajo de lo habitual Cómo cambia la mirada Espacio vacío Media sala sin piezas Qué falta Performance Acción en el espacio libre Cómo vuelve la memoria

“Hilando Oyendaú” ocupa el hueco

La exposición incluye la performance “Hilando Oyendaú”, cuyo nombre significa “hilando memoria” en lengua chaná. La acción utiliza el sector vacío de la sala. El museo explica que busca llevar al cuerpo prácticas y saberes transmitidos por generaciones.

Ahí el vacío deja de funcionar como simple ausencia. Durante la performance se convierte en un lugar activo.

Mirar una colección como una selección

Un museo nunca muestra todo a la vez. También depende de adquisiciones, catalogaciones y piezas que nunca ingresaron. Esta exposición hace que esa condición habitual sea el tema principal.

Cuatro preguntas resumen los principales ejes de la exposición:

qué tipos de obras aparecen y cuáles no;

cómo cambia su lectura al colocarlas más abajo;

qué aporta una acción viva frente a objetos catalogados;

cómo dialoga el espacio vacío con las piezas conservadas.

Ese tipo de lectura sirve para distinguir información y selección en otros ámbitos digitales. En apuestas o juegos online, por ejemplo, una pantalla destaca ciertos datos y deja otros en segundo plano; entender qué se muestra ayuda a leer mejor una interfaz sin tomarla como una imagen completa.

El archivo no es una fotografía neutral

El MNAV señala que varias obras representan escenas en las que la presencia indígena aparece desde miradas históricas que hoy pueden revisarse. La exposición presenta esas piezas junto con las ausencias que el propio montaje busca hacer visibles.

Así aparecen dos niveles: la obra como objeto artístico y el acervo como construcción acumulada. La segunda capa suele ser menos visible, aunque determina qué historias quedan disponibles para futuras exposiciones e investigaciones.

En el ocio digital ocurre algo parecido con catálogos de juegos o mercados: lo disponible depende de una selección previa. En el museo, esa selección se vuelve objeto de estudio.

Una muestra que se completa con el visitante

La exposición estará abierta de martes a domingo, de 13:00 a 20:00, con entrada gratuita. Su duración hasta el 15 de noviembre permite verla tanto durante las jornadas iniciales como en las semanas posteriores.

La propuesta deja abiertas varias de las preguntas que plantea. Usa obras conocidas, otras menos citadas y un vacío construido para mostrar que una colección también puede leerse por sus silencios. Esa idea convierte la visita en algo más que un recorrido por piezas: invita a observar cómo se forma una memoria cultural y qué cambia cuando el museo decide señalar aquello que durante mucho tiempo quedó fuera de cuadro.