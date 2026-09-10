Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad tiempo | tormentas | temperaturas

tormentas, frío y viento

Cambio drástico en el tiempo: de los 20 °C a las tormentas y desplome de la temperatura

Tras un jueves cálido con marcas mayores a 20 °C, un frente inestable traerá lluvias y tormentas el viernes, dando paso a un sábado frío y ventoso.

El tiempo en Uruguay

El tiempo en Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El meteorólogo Nubel Cisneros emitió un nuevo informe del tiempo en el que anticipa una importante variabilidad atmosférica para las próximas horas en todo el territorio nacional. El escenario meteorológico estará marcado por una breve tregua de temperaturas templadas a cálidas este jueves, para luego dar paso al ingreso de lluvias, tormentas e inestabilidad hacia el viernes, cerrando la semana con una marcada caída en las temperaturas y bajas sensaciones térmicas, de acuerdo a lo expresado en Subrayado.

Evolución del tiempo para las próximas jornadas

  • Jueves: De mañanas frías a tardes cálidas

    La jornada de este jueves comenzó con un ambiente frío, cielo parcialmente nublado e inestabilidad localizada en la costa sureste, además de la presencia de neblinas aisladas en el resto del país. Sin embargo, hacia la tarde el ambiente tornará de templado a cálido con un incremento significativo de la nubosidad y máximas que superarán los 20 °C a nivel nacional. Hacia la noche, las condiciones comenzarán a deteriorarse en el norte del territorio.

  • Viernes: Lluvias, tormentas y posterior descenso térmico

    El viernes se presentará como la jornada más inestable. Durante la mañana persistirá un ambiente húmedo y cubierto, generando las primeras tormentas y precipitaciones sobre las regiones norte y noreste. En el correr de la tarde, la inestabilidad se extenderá a las zonas centro, norte y este. Hacia la noche se espera una mejora progresiva de las condiciones, acompañada de un marcado descenso en los termómetros.

  • Sábado: Retorno del frío y viento intenso

    Para el sábado se pronostica una jornada fría y ventosa desde las primeras horas del día, caracterizada por altas concentraciones de nubes y bajas sensaciones térmicas. La nubosidad variable mantendrá la probabilidad de chaparrones aislados en la franja costera del sureste del país.

Temas

Te puede interesar