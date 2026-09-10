El meteorólogo Nubel Cisneros emitió un nuevo informe del tiempo en el que anticipa una importante variabilidad atmosférica para las próximas horas en todo el territorio nacional. El escenario meteorológico estará marcado por una breve tregua de temperaturas templadas a cálidas este jueves, para luego dar paso al ingreso de lluvias, tormentas e inestabilidad hacia el viernes, cerrando la semana con una marcada caída en las temperaturas y bajas sensaciones térmicas, de acuerdo a lo expresado en Subrayado.
tormentas, frío y viento
Cambio drástico en el tiempo: de los 20 °C a las tormentas y desplome de la temperatura
Tras un jueves cálido con marcas mayores a 20 °C, un frente inestable traerá lluvias y tormentas el viernes, dando paso a un sábado frío y ventoso.