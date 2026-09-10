Cambio drástico en el tiempo: de los 20 °C a las tormentas y desplome de la temperatura

Jueves: De mañanas frías a tardes cálidas La jornada de este jueves comenzó con un ambiente frío, cielo parcialmente nublado e inestabilidad localizada en la costa sureste, además de la presencia de neblinas aisladas en el resto del país. Sin embargo, hacia la tarde el ambiente tornará de templado a cálido con un incremento significativo de la nubosidad y máximas que superarán los 20 °C a nivel nacional. Hacia la noche, las condiciones comenzarán a deteriorarse en el norte del territorio.

Viernes: Lluvias, tormentas y posterior descenso térmico El viernes se presentará como la jornada más inestable. Durante la mañana persistirá un ambiente húmedo y cubierto, generando las primeras tormentas y precipitaciones sobre las regiones norte y noreste. En el correr de la tarde, la inestabilidad se extenderá a las zonas centro, norte y este. Hacia la noche se espera una mejora progresiva de las condiciones, acompañada de un marcado descenso en los termómetros.