Uruguay ha reafirmado su compromiso con el mercado argentino, su principal fuente de visitantes, con el lanzamiento de la campaña “Uruguay Sorprende” durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que el país busca maximizar la llegada de viajeros combinando mayor promoción y los beneficios fiscales vigentes.
Campaña
"Uruguay Sorprende": ¿Qué es y a quiénes beneficia con los incentivos?
El lanzamiento de "Uruguay Sorprende" busca promover al país y para eso presentó una batería de estímulos.