Incentivos | Buenos Aires | Turismo

Campaña

"Uruguay Sorprende": ¿Qué es y a quiénes beneficia con los incentivos?

El lanzamiento de "Uruguay Sorprende" busca promover al país y para eso presentó una batería de estímulos.

Por Redacción de Caras y Caretas

Uruguay ha reafirmado su compromiso con el mercado argentino, su principal fuente de visitantes, con el lanzamiento de la campaña “Uruguay Sorprende” durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que el país busca maximizar la llegada de viajeros combinando mayor promoción y los beneficios fiscales vigentes.

El ministro Menoni subrayó la importancia de la presencia en Argentina, país del cual proviene el 70% de los turistas, según ratificó el embajador uruguayo, Diego Cánepa. Ambos coincidieron en que el objetivo es garantizar que quienes visiten el país "vuelvan con más de lo que fueron a buscar". Para ello, la estrategia se centra en evitar las variaciones de la coyuntura económica que inciden en los precios, utilizando la promoción con microsegmentación e incluso inteligencia artificial para “achatar esta oscilación”.

Diversificación, conectividad y estímulos

La campaña "Uruguay Sorprende", que comenzará a difundirse en octubre a través de las redes sociales de Uruguay Natural y en medios digitales de mercados clave como Argentina, Brasil y Chile, busca mostrar todas las propuestas turísticas, más allá del tradicional sol y playa. El Ministerio impulsa la diversificación de productos con énfasis en el turismo rural, cultural y religioso, profesionalizando la oferta tradicional. Además, se apunta a captar visitantes de ciudades clave más allá de Buenos Aires, como Rosario, Córdoba y las provincias del oeste y el norte.

En materia de conectividad aérea, Menoni destacó un artículo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que delegará en la cartera la instrumentación de un estímulo en efectivo para las aerolíneas por el incremento de pasajeros. Esta iniciativa ya ha generado resultados, pues Aerolíneas Argentinas anunció nuevas conexiones a Punta del Este desde San Pablo, Porto Alegre y Córdoba, rutas que la campaña se proponía alcanzar.

Finalmente, el ministro valoró la presencia continua de Uruguay en la Feria Internacional de Turismo, lo que refleja el posicionamiento del sector como una política de Estado. La campaña integra también la difusión de los beneficios fiscales para turistas no residentes que se extienden hasta 2026: IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año; devolución de 9 puntos de IVA en gastronomía, alquiler de autos y servicios para eventos; y el régimen de libre de impuestos (tax free) para compras en comercios adheridos.

