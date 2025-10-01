"Uruguay Sorprende": ¿Qué es y a quiénes beneficia con los incentivos?

En materia de conectividad aérea, Menoni destacó un artículo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional que delegará en la cartera la instrumentación de un estímulo en efectivo para las aerolíneas por el incremento de pasajeros. Esta iniciativa ya ha generado resultados, pues Aerolíneas Argentinas anunció nuevas conexiones a Punta del Este desde San Pablo, Porto Alegre y Córdoba, rutas que la campaña se proponía alcanzar.

Finalmente, el ministro valoró la presencia continua de Uruguay en la Feria Internacional de Turismo, lo que refleja el posicionamiento del sector como una política de Estado. La campaña integra también la difusión de los beneficios fiscales para turistas no residentes que se extienden hasta 2026: IVA cero en hoteles y alojamientos durante todo el año; devolución de 9 puntos de IVA en gastronomía, alquiler de autos y servicios para eventos; y el régimen de libre de impuestos (tax free) para compras en comercios adheridos.