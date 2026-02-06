Hacete socio para acceder a este contenido

Mario Lubetkin |

Visita de Orsi

Uruguay y China consolidan su "Asociación Estratégica Integral" con la firma de más de 30 acuerdos bilaterales

El ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin dijo que el vínculo entre China y Uruguay se ha construido "paso a paso, ladrillo a ladrillo".

Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay

En el marco de la reciente visita oficial del presidente de Uruguay a China, el canciller uruguayo Mario Lubetkin destacó el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones, marcando un hito con la firma de más de 30 acuerdos de cooperación.

Una relación construida "ladrillo a ladrillo"

Durante una entrevista con CGTN, Lubetkin subrayó que la relación bilateral, que celebra su 38.º aniversario, no ha seguido una línea exponencial, sino que se ha edificado “paso a paso, ladrillo a ladrillo”.

"Las relaciones entre China y Uruguay fueron aumentando gradualmente No fue una línea exponencial sino fue como tienen que hacer las relaciones paso a paso ladrillo a ladrillo en esa dirección Y yo creo que esta visita del presidente Orsi para reunirse con el presidente es una muy buena síntesis de dónde estamos y hacia dónde vamos eh en la relación porque solo pensar en el tipo de acuerdos que se establecían estamos hablando de que se firmaron más de 30 acuerdos", explicó Lubetkin.

El canciller enfatizó que este acercamiento es el resultado de una visión de Estado que ha trascendido ideologías políticas a lo largo de casi cuatro décadas, contando con el respaldo de todos los mandatarios uruguayos.

Los acuerdos alcanzados abarcan una amplia gama de sectores estratégicos, incluyendo:

Economía y Comercio: Cooperación comercial e industrial.

Sostenibilidad: Áreas ambiental y de recursos pesqueros.

Ciencia e Innovación: Desarrollo tecnológico, investigación científica y convenios entre universidades para la formación de estudiantes.

Seguridad Alimentaria: Tratamiento de temas aviarios y genéticos.

Liderazgo en el Sur Global y Multilateralismo

El canciller también adelantó el papel protagónico que Uruguay desempeñará en el escenario internacional en 2026, año en el que asumirá simultáneamente la presidencia pro tempore de la CELAC y del Grupo de los 77 más China. Lubetkin afirmó que Uruguay actuará como un "facilitador de un diálogo" complejo con el fin de consolidar consensos en el Sur Global. “El Sur Global tiene que tener una componente de América Latina y el Caribe; pensamos que la región tiene que ser mucho más activa de lo que es actualmente en el escenario global”, declaró el ministro.

La Franja y la Ruta: Un paradigma de cooperación

Uruguay, primer país del Mercosur en adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, reafirma que este proyecto es un proceso continuo que genera un impacto significativo no solo en la región, sino también en Asia y Estados Unidos. Lubetkin fue enfático al señalar que este nuevo paradigma de asociación busca reforzar a todas las partes y que “no es contra nadie”, sino una herramienta para la prosperidad compartida.

Embed - Uruguay y China han firmado más de 30 acuerdos durante la visita del presidente

