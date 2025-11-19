Wealth Management en Uruguay, sector que se sigue posicionando

2. Inversiones: Se crean carteras de inversión personalizadas que pueden incluir acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces y otros activos.

3. Planificación Patrimonial: Se trabaja en la organización y transferencia eficiente del patrimonio entre generaciones, considerando aspectos legales y fiscales.

4. Gestión de Riesgos: Se implementan estrategias para proteger el patrimonio de riesgos financieros, políticos y de mercado.

5. Servicios Tributarios: Asesoría en materia fiscal para optimizar la carga tributaria y asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales.

En Uruguay, el Wealth Management se beneficia del entorno político y económico estable, un marco regulatorio favorable y un sistema financiero bien desarrollado, lo que lo convierte en un destino atractivo para la gestión de patrimonios por lo que ha sido un sector que se ha venido consolidando en Uruguay. Además, la regulación en este ámbito está alineada con normas internacionales, lo que brinda seguridad y confianza a los inversores. Este crecimiento del sector viene posicionado a Uruguay como un hub regional para servicios financieros y de asesoría, atrayendo tanto a clientes locales como internacionales.

¿Qué dicen los extranjeros que invierten en Uruguay?

Según la última encuesta a inversores extranjeros, el 84% de las empresas están satisfechas o muy satisfechas con Uruguay como destino para desarrollar sus operaciones.

Un aspecto crucial que contribuye a este clima de inversiones es el marco regulatorio adecuado. En Uruguay, la inversión es considerada de interés nacional, garantizando igualdad de trato tanto a inversores locales como extranjeros. Además, no existen restricciones para la repatriación de capital ni controles de cambio, lo que facilita considerablemente la realización de negocios. La disponibilidad de monedas extranjeras y el libre acceso al mercado cambiario son atributos destacados que fortalecen este ambiente inversor.

La regulación en Uruguay se alinea con las normas internacionales y los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo a los estandares internacionales está enfocada en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como en la calificación técnica de asesores financieros. El Banco Central del Uruguay (BCU) actúa como el órgano regulador y supervisor de las actividades de asesoramiento financiero y otros servicios relacionados, lo que refuerza la confianza de los inversores.

¿Qué tiene Uruguay en términos del sector asesoramiento en servicios financieros?

En términos de servicios financieros, Uruguay se ha consolidado como un hub regional. En 2024, se registraron 164 empresas con licencias para operar en el sector, incluyendo marcas de renombre. Desde Uruguay, se gestiona una cartera de aproximadamente 72.000 clientes, de los cuales el 56% son no residentes, principalmente argentinos, pero también de Brasil y otras nacionalidades. Estas empresas manejan más de US$ 42.000 millones, destacando que el 88% corresponde a no residentes.

¿Incentivos y Oportunidades en el Wealth Management de Uruguay

Uruguay ofrece incentivos fiscales atractivos, como la Ley de Zonas Francas, que exonera del 100% de los impuestos a asesores y gestores, exceptuando los aportes a la seguridad social. En este contexto, el 60% de los asesores y gestores de portafolios operan dentro de zonas francas, lo que refuerza la competitividad del sector. Además, los extranjeros que trabajan en estas zonas pueden mantener su régimen de seguridad social del país de origen, tributando solo el 12% de impuesto a la renta personal en Uruguay.

El talento calificado es otro pilar fundamental del Wealth Management en el país. Actualmente, el sector emplea directamente a unas 1.300 personas, que se suman a una red de proveedores de servicios, como estudios jurídicos y consultoras, creando un cluster de servicios especializados. Se estima que alrededor de 32.000 personas trabajan en actividades vinculadas al sistema financiero, lo que demuestra la masa crítica de talento disponible.

Por último, la cercanía con clientes regionales y la calidad de vida en Uruguay son aspectos que atraen a inversores y profesionales. Uruguay es un país seguro que ofrece excelentes condiciones de vida; Montevideo, en particular, ha sido reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida en América Latina según el índice Mercer. Como resultado, cada vez más extranjeros eligen Uruguay como su país de residencia, fortaleciendo aún más el ecosistema del Wealth Management en la región.

Crecimiento del Empleo en el Wealth Management en Uruguay

Existen dos tipos de empresas los Asesores de inversión y los gestores de patrimonio, en total 164 empresas, 94 y 70 respectivamente. De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en 2024, los asesores de inversión y gestores de portafolio emplearon a 1.137 personas de manera directa. La distribución del empleo fue casi equitativa, con 719 profesionales trabajando como gestores de portafolio y 418 como asesores de inversión. Estas funciones se organizan en 168 oficinas, de las cuales 100 son de asesores y 68 de gestores.

Uruguay cuenta con un número creciente de personal calificado en el ámbito de los servicios financieros. Según la Encuesta Continua de Hogares de 2024, más de 132.000 personas están capacitadas para laborar en este sector, lo que pone de manifiesto el potencial y la disponibilidad de talento para respaldar el crecimiento del Wealth Management en el país. Este auge en la capacitación y el empleo en la industria no solo fortalece el sector, sino que también lo posiciona como un destino atractivo para inversores y entidades financieras en la región.

De acuerdo a lo informado por Uruguay XXI “Si se examina la distribución de estos agentes por tamaño de empresa, se observa que entre los asesores de inversión casi el 69% eran microempresas (con menos de cuatro empleados), mientras que, entre los gestores de portafolio predominaron las empresas pequeñas (que emplean entre 5 y 20 personas) las cuales ocuparon el 53% del total”.

También se destaca que esta actividad utiliza intensivamente el Régimen de Zona Franca, que proporciona incentivos tributarios, especialmente a las empresas orientadas a la exportación. De hecho, el 69% de las empresas operan en regímenes de zona franca.

Cuando se analiza el empleo, acorde con el lugar desde donde se prestan los servicios, se observa que el 80% del empleo total se localiza en alguna zona franca. Casi 70% de los

agentes instalados en zonas francas se establecieron en Zonamerica, que a su vez representa casi el 57% del empleo del sector.