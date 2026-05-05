300 jóvenes participan del encuentro "Activa": Un espacio de construcción colectiva y propuestas al Gobierno

Bajo el lema Activa: Adolescencias, Comunidad y Territorio, dio inicio un encuentro que congrega a 300 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años. La iniciativa busca transformar la visión de la juventud de receptores de políticas a protagonistas del cambio, permitiéndoles elaborar proyectos basados en sus propias realidades y desafíos.