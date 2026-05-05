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Activa | jóvenes | propuestas

Escuchando a los más jóvenes

300 jóvenes participan del encuentro "Activa": Un espacio de construcción colectiva y propuestas al Gobierno

300 jóvenes diseñan soluciones comunitarias en el encuentro "Activa" para presentar propuestas de impacto social ante autoridades nacionales.

Proyecto Activa

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Bajo el lema Activa: Adolescencias, Comunidad y Territorio, dio inicio un encuentro que congrega a 300 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 17 años. La iniciativa busca transformar la visión de la juventud de receptores de políticas a protagonistas del cambio, permitiéndoles elaborar proyectos basados en sus propias realidades y desafíos.

El evento reúne a participantes vinculados a programas estratégicos del Estado, incluyendo:

  • Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

  • Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)

  • Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU)

  • Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)

Diálogo, diagnóstico y acción

La directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Eugenia Godoy, destacó que el corazón de "Activa" es el trabajo grupal y la autonomía de los participantes. Durante tres jornadas intensas, los jóvenes transitan un proceso de:

  • Identificación: Detección de problemáticas críticas en sus comunidades.

  • Deliberación: Espacios de intercambio para fortalecer el sentido de pertenencia.

  • Propuesta: Elaboración de proyectos técnicos para solucionar los desafíos hallados.

"Buscamos que los temas surjan de sus propias motivaciones. Esta es una línea de trabajo que reafirma el compromiso del Estado con la participación ciudadana desde la adolescencia", señaló Godoy.

Hacia un impacto territorial sostenible

El encuentro, que se desarrolla entre la sede del INJU y el Espacio Modelo, no terminará con la redacción de los documentos. El objetivo es que los proyectos resultantes se ejecuten en los territorios con el acompañamiento técnico de las instituciones involucradas.

Cierre y presentación de resultados: La experiencia culminará este jueves, en una instancia formal donde los jóvenes presentarán sus conclusiones y propuestas de política pública ante las máximas autoridades del Gobierno nacional.

Un modelo escalable

Este encuentro en el área metropolitana pretende ser la piedra angular para replicar el modelo "Activa" en otras regiones del país, consolidando redes comunitarias y fomentando una cultura de convivencia y bienestar colectivo en todo el territorio uruguayo.

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