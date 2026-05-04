Abdala se refirió a la visita de Orsi a portaviones de EEUU: "penosa y decepcionante"

El presidente de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó su profundo rechazo a la reciente visita del mandatario Yamandú Orsi a un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Calificó el gesto como una señal "profundamente equivocada" y alejada de las tradiciones diplomáticas del país.
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Una señal equivocada de Orsi en portaaviones de EEUU
Para la central obrera, la presencia del jefe de Estado en la unidad naval —que se encontraba apostada cerca de las costas uruguayas durante el pasado fin de semana— representa un símbolo de confrontación que no se alinea con la postura histórica de Uruguay.
"Es realmente decepcionante y penoso dar una señal de este tipo justamente en un artefacto que simboliza el guerrerismo de los Estados Unidos. Estamos consternados", afirmó Abdala en Radio Sarandí.
Cuestionamientos a la tradición de paz
El dirigente sindical enfatizó que, en un contexto global y continental que calificó de "gravísimo", Uruguay debería mantener su perfil histórico como defensor de la paz. Según Abdala, la visita no solo es un error político, sino un gesto que contradice las "mejores tradiciones" de la política exterior nacional.
Posible controversia constitucional
Más allá de la valoración ética y política, el PIT-CNT puso sobre la mesa el marco legal de la actividad. Abdala se refirió a una posible vulneración del artículo 85 de la Constitución de la República, el cual regula el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
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El debate parlamentario: La central obrera sostiene que, de haberse realizado actividades en aguas territoriales, debió existir un pronunciamiento del Parlamento.
Cumplimiento de la norma: "Está bien que el Parlamento lo debata, lo discuta y constate con los hechos para ver si efectivamente es así", sentenció el líder sindical, instando a los legisladores a investigar si se respetaron los procedimientos correspondientes.