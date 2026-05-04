Abdala se refirió a la visita de Orsi a portaviones de EEUU: "penosa y decepcionante"

Cuestionamientos a la tradición de paz

El dirigente sindical enfatizó que, en un contexto global y continental que calificó de "gravísimo", Uruguay debería mantener su perfil histórico como defensor de la paz. Según Abdala, la visita no solo es un error político, sino un gesto que contradice las "mejores tradiciones" de la política exterior nacional.

Posible controversia constitucional

Más allá de la valoración ética y política, el PIT-CNT puso sobre la mesa el marco legal de la actividad. Abdala se refirió a una posible vulneración del artículo 85 de la Constitución de la República, el cual regula el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.