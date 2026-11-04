A seis meses del acuerdo con la Unión Europea, las ventas a Europa crecen pero las preferencias casi no se usan

Acceder a esos beneficios tiene requisitos. Las empresas deben tramitar certificados de origen que prueben que el producto cumple las reglas del acuerdo, y en varios rubros las preferencias están sujetas a cuotas que hay que gestionar. Para las grandes exportadoras, con equipos dedicados al comercio exterior, ese aprendizaje es más rápido. Para las pequeñas y medianas empresas, que son las que más podrían ganar con nuevos mercados, el trámite puede ser una barrera concreta.

Ahí aparece un espacio para la política pública. Seis meses es poco tiempo y es esperable que el uso aumente, pero el ritmo dependerá en buena medida de que el Estado acompañe con información, capacitación y asistencia técnica, a través de organismos como Uruguay XXI y en coordinación con las cámaras empresariales. Sin ese apoyo, el riesgo es que los beneficios del acuerdo queden concentrados en pocas empresas y en los productos que ya se vendían a Europa.