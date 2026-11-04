El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea cumplió seis meses de vigencia provisoria, que comenzó el 1 de mayo. El Ministerio de Economía y Finanzas difundió un balance preliminar del período, con resultados que van en dos direcciones.
balance preliminar
A seis meses del acuerdo con la Unión Europea, las ventas a Europa crecen pero las preferencias casi no se usan
Uruguay exportó US$ 860 millones al bloque europeo entre mayo y setiembre, 12% más que un año antes. Solo US$ 38 millones ingresaron con los beneficios del tratado.