Durante la interpelación de este miércoles 4 de noviembre al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, encabezada por el representante del Partido Colorado, Adrián Juri, por su gestión durante el diferendo entre el sindicato de trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata (TCP), el secretario de Estado recalcó los esfuerzos realizados para destrabar el conflicto.
Interpelación
Castillo defendió postura del MTSS en conflicto portuario: "Más de 40 reuniones" y "servicios mínimos"
Interpelado en la Cámara de Diputados por el conflicto en TCP, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, remarcó los esfuerzos del MTSS para llegar a un acuerdo.