Castillo defendió postura del MTSS en conflicto portuario: "Más de 40 reuniones" y "servicios mínimos"

Castillo remarcó en la cámara alta del Parlamento Nacional que el asunto se denunció en el MTSS el 10 de junio de este año, y que hasta el 7 de octubre, cuando finalmente se firmó el nuevo convenio colectivo entre el sindicato y la empresa TCP, se realizaron "más de 40 reuniones" para intentar acercar las partes y solucionar el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.