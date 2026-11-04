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Política MTSS | TCP | conflicto

Interpelación

Castillo defendió postura del MTSS en conflicto portuario: "Más de 40 reuniones" y "servicios mínimos"

Interpelado en la Cámara de Diputados por el conflicto en TCP, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, remarcó los esfuerzos del MTSS para llegar a un acuerdo.

Juan Castillo, titular del MTSS.

Juan Castillo, titular del MTSS.

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Por Redacción Caras y Caretas

Durante la interpelación de este miércoles 4 de noviembre al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, encabezada por el representante del Partido Colorado, Adrián Juri, por su gestión durante el diferendo entre el sindicato de trabajadores y la Terminal Cuenca del Plata (TCP), el secretario de Estado recalcó los esfuerzos realizados para destrabar el conflicto.

Castillo remarcó en la cámara alta del Parlamento Nacional que el asunto se denunció en el MTSS el 10 de junio de este año, y que hasta el 7 de octubre, cuando finalmente se firmó el nuevo convenio colectivo entre el sindicato y la empresa TCP, se realizaron "más de 40 reuniones" para intentar acercar las partes y solucionar el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.

El no decreto de esencialidad y la leve caída de movimiento de contenedores

Respecto a las críticas de la oposición por no decretar la esencialidad de los servicios portuarios para destrabar el conflicto, el secretario de Estado explicó que la ley vigente "no prevé" estos servicios como esenciales.

Por lo tanto, Castillo argumentó que el gobierno optó por emitir una resolución que obligaba a los trabajadores a cumplir "servicios mínimos" en TCP para mantener la operativa esencial de la terminal.

Sobre la afectación comercial en la actividad portuaria, el ministro recordó que el conflicto ocurrió solo en TCP, sin afectar a todo el puerto de Montevideo.

En ese sentido, aseveró que la caída en el movimiento de contenedores en todo el puerto, durante el conflicto de TCP, "fue de 1,1%".

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