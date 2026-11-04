"Si no jugábamos la Copa Uruguay, OFI nos descendía", denunció presidente de Ferro Carril

El presidente de Ferro Carril denunció que en el reglamento de la Copa, “no está contemplado ninguno de los aspectos económicos” y que hasta el momento “la lógica que se ha seguido” es que el equipo locatario se hiciera cargo de la organización.

“Para este partido se nos dijo que la recaudación se la quedaba la AUF, algo que está contemplado en el reglamento. Lo revisamos y esto no estaba previsto. Ante esto nos envían un reglamento que contiene un anexo aprobado en agosto, con el campeonato ya empezado”, agregó.

Otra de las cosas que reveló Signorelli fue que enviaron un mail a la AUF avisando que se iban a fijar precios de $100 para sus socios (algo que está estimulado reglamentariamente), sin embargo, “se hizo una reunión de seguridad y fijaron el precio en $290 tanto para los socios de Ferro Carril como de Nacional”.

La respuesta de la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay

José Ramos, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay, habló también en Tarde de Fútbol y aclaró algunas de las situaciones que Signorelli planteó durante el programa.

Aseguró que el reglamento con el anexo se envió a los clubes en agosto, previo al inicio de la competencia, en dónde se establecía que la AUF se hacía cargo del transporte, la seguridad, entre otras, y que la venta de entradas debía ser a través de la ticketera de la AUF.

Respecto a los premios económicos, aclaró que una vez finalizado el campeonato en caso de haber superávit, esta plata se distribuirá entre los clubes teniendo en cuenta la posición final de cada uno de ellos.

Sobre la obligatoriedad de competición, fue tajante en que los clubes profesionales deben participar debido a que es un campeonato oficial, mientras que la postura de OFI es “algo interno” de esa organización.