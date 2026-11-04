Durísimo golpe para Trump: los demócratas le arrebatan el Congreso

Senado

La recuperación del Senado constituye uno de los resultados más significativos de la jornada. Los republicanos llegaron a las elecciones con una mayoría de 53 bancas frente a 47 del bloque demócrata, incluidos los independientes que habitualmente votan con ese partido.

Para modificar esa correlación, los demócratas necesitaban conquistar al menos cuatro escaños adicionales. Los resultados superaron ese objetivo. Entre las victorias más relevantes figura la de James Talarico en Texas, donde derrotó al republicano Ken Paxton. El resultado tiene una especial significación porque los demócratas no ganaban una elección estatal de esa magnitud en Texas desde 1994.

En Carolina del Norte, el exgobernador demócrata Roy Cooper conquistó el escaño que estaba en manos republicanas.

También se registraron cambios de partido en Ohio, donde Sherrod Brown derrotó al senador Jon Husted; en Kansas, donde Adam Hamilton venció al republicano Roger Marshall; y en Carolina del Sur, donde Annie Andrews obtuvo una victoria frente a Darline Graham.

A esas conquistas se sumaron resultados favorables a los demócratas en Iowa y Maine, ampliando considerablemente su presencia en el Senado. En Georgia, el senador Jon Ossoff consiguió la reelección, preservando un escaño que había sido considerado especialmente competitivo.

La nueva mayoría demócrata tendrá consecuencias inmediatas sobre las designaciones presidenciales, la aprobación de determinadas leyes y la capacidad de la Casa Blanca para impulsar su programa legislativo.

Cámara de Representantes

En la Cámara baja, donde se renovaron los 435 escaños, los demócratas lograron arrebatar a los republicanos una serie de distritos decisivos. Los avances se registraron en estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky, incluidos territorios donde Trump había obtenido ventajas importantes en las elecciones presidenciales de 2024.

La mayoría se alcanza con 218 bancas, y las proyecciones de los medios estadounidenses confirmaron que el Partido Demócrata consiguió superar ese umbral. El resultado coloca a Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría demócrata, en condiciones de convertirse en el primer afroamericano que presida la Cámara de Representantes. El nuevo Congreso asumirá sus funciones el 3 de enero de 2027.

Con el control de ambas cámaras, los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, promover investigaciones parlamentarias y ejercer una fiscalización mucho más intensa sobre el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, Trump conservará la facultad de vetar las leyes aprobadas por el Congreso, por lo que el nuevo escenario también puede generar prolongados enfrentamientos institucionales y negociaciones entre los partidos.