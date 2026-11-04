Interior y Secretaría de Drogas lanzaron nueva propuesta de formación policial en drogas y salud mental

“Esto es una concreción que se puede hacer porque la Dirección Nacional, la dirección de la Dirección Nacional de Educación Policial está ávida de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes”, sostuvo.

Explicó que la implementación de este curso responde a la preocupación por el uso problemático de sustancias, una realidad presente tanto en el ámbito laboral policial como en la vida cotidiana y familiar, donde también existen consumos, como el de alcohol.

Un tema que hay que abordar sin estigmatizaciones

En ese sentido, destacó la importancia de abordar esta temática de forma abierta y sin estigmatizaciones. “Es una temática que tenemos que abordar poniéndola en palabras y no estigmatizando, porque la estigmatización lleva a la opacidad, a que no hablemos de esto”. Además, advirtió que el silencio en torno a esta problemática puede generar dificultades tanto en el ejercicio de la función policial como en la vida personal de los funcionarios.

Asimismo, Valverde señaló que la formación aborda la salud integral desde la perspectiva del consumo problemático de sustancias y su relación con la función policial. En ese sentido, consideró relevante incorporar esta mirada desde las primeras etapas de la formación, tanto para los cadetes como para quienes ingresan a la institución.

Valverde agregó que esto permite contemplar la problemática desde una perspectiva personal, familiar y comunitaria, así como desde las distintas dimensiones del trabajo policial, que comprende tareas de prevención, represión y contacto directo con personas que pueden atravesar situaciones de consumo problemático de sustancias.

Intercambio institucional para abordar la problemática desde distintas perspectivas

Por su parte, Triaca, destacó el intercambio institucional entre la SND y el Ministerio del Interior, y señaló que el equipo técnico de la Secretaría busca aportar conocimientos vinculados a la clínica y a los aspectos biopsicosociales de la problemática de las adicciones.

Asimismo, sostuvo que el intercambio con los estudiantes y los integrantes de la Policía permite incorporar otra perspectiva sobre estas situaciones, a partir de las experiencias y realidades propias de la función policial. En ese sentido, afirmó que “es una riqueza para ambas instituciones” y felicitó la iniciativa, al tiempo que manifestó la disposición de la SND para continuar trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior.

Triaca también hizo referencia a los desafíos que enfrentan los funcionarios policiales en el desempeño de su tarea, al señalar que muchas veces deben tomar decisiones en cuestión de segundos frente a situaciones complejas. Reconoció que el curso pretende generar espacios de reflexión e intercambio que permitan profundizar en estas problemáticas “para seguir construyendo juntos las mejores resoluciones posibles a estas problemáticas humanas”.

Un curso basado en la salud integral que brinda herramientas para la tarea policial

La formación tendrá una duración de aproximadamente 30 horas “y se va a replicar a todos los policías en todo el país”, explicó De León.

El curso tiene tres etapas, indicó el director Nacional de la Educación Policial. Primero, integra el plan educativo policial en el primer módulo, que es igual para el agente de policía y para el cadete de primer año. En segundo término, como actividad extracurricular para aquellos cadetes de tercer año y de segundo año que no integran el plan 2026 para adaptar los conocimientos al nuevo plan.

Y en tercer lugar, está inserto en la currícula del Programa Nacional de Capacitación Continua y Seguimiento de la Salud del Policía como una asignatura dentro del plan.

El mismo se dictará de forma híbrida, abordará distintos aspectos, entre ellos el consumo problemático de sustancias, la normativa vigente, los factores de riesgo asociados al desempeño policial —como el estrés y la automedicación—, la detección temprana y las herramientas para abordar situaciones vinculadas al consumo de drogas.

Esta unidad curricular será instruida por “un equipo mixto de gran nivel”, afirmó De León, que consta de expertos de la Universidad de la República, de la Dirección Nacional de Sanidad Policial e integrantes del equipo asesor de la SND y también equipo docente de la Dirección Nacional de la Educación Policial.