Adolescencia fue la gran premiada en los premios Emmy

Nuevas series

El drama médico The Pitt, de HBO Max, fue la gran revelación de la noche al coronarse como mejor serie dramática tras una primera temporada que conquistó a crítica y público. En comedia, el premio mayor fue para The Studio otra debutante.

En el terreno de las miniseries, la producción británica Adolescence arrasó con ocho estatuillas de las trece a las que aspiraba, incluyendo mejor miniserie, dirección, guion y varias categorías actorales. La serie, que aborda la vida de un adolescente acusado de asesinato, no solo brilló por su guion intenso y su puesta en escena, sino también por consolidar un nuevo talento: Owen Cooper, de apenas 15 años, se convirtió en el actor masculino más joven en la historia de los Emmy en recibir un premio de actuación.

Lista de ganadores de los premios Emmy 2025

Mejor serie de comedia:

'The Studio'

Mejor serie de drama:

'The Pitt'

Mejor serie limitada:

'Adolescence'

Mejor actor en una serie de comedia:

Seth Rogen ('The Studio')

Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt')

Mejor actriz en una serie de drama:

Britt Lower ('Severance')

Mejor actor en una serie limitada:

Stephen Graham ('Adolescence')

Mejor actriz en una serie limitada:

Cristin Milioti ('The Penguin')

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Hannah Einbinder ('Hacks')

Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Jeff Hiller ('Somebody Somewhere')

Mejor actriz secundaria en una serie dramática:

Katherine LaNasa ('The Pitt')

Mejor actor secundario en una serie dramática:

Tramell Tillman ('Severance')

Mejor actor secundario en una serie limitada:

Owen Cooper ('Adolescence')

Mejor actriz secundaria en una serie limitada:

Erin Doherty ('Adolescence')