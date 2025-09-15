Silvia Nane anunció salida de La Amplia: "Hay momentos que a veces requieren resignificarse"

“Para buscar lo sustantivo es necesario que el alma sostenga, y que el pensamiento pueda fluir, pueda explorar, y pueda encontrar espacios de expresión que sostengan la acción personal en la contribución colectiva”, agrega.

Más adelante Nane pide a sus compañeros “un tiempo personal en medio de estos tiempos siempre políticos, siempre colectivos, y siempre trascendentes a la propia vida”, pues “hay momentos de la vida que a veces requieren resignificarse, que requieren espacios más íntimos, y este es uno de esos”.

Nane y su nueva tarea

“La tarea política que me toca ahora, que como ya saben fue un acuerdo con todas y todos los compañeros que estuvieron en la decisión, es trabajar para Montevideo", subraya. Montevideo, sostiene, "es un componente político fundamental para nuestro Frente Amplio: es capital de este país que hoy gobernamos, es la base electoral más fuerte, es el espacio con más comités de base, es el territorio más densamente poblado del país, es un lugar donde han nacido muchas de las políticas públicas que luego fueron nacionales. Montevideo es un componente político fundamental”.

Por lo tanto entiende que "este camino de construir patria que a todos nos cobije es largo, y requiere unidad, franqueza, vínculos que sostengan el corazón, y una mirada que trascienda lo inmediato, por eso estoy segura que nos seguiremos encontrando, y por eso es un hasta pronto”.

La decisión de Nane se suma a la de otros referentes del sector de la vicepresidenta Carolina Cosse, La Amplia, que se encuentra en un proceso para solicitar el ingreso formal al Frente Amplio.