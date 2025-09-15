Orsi "desactivó" lo que pudo ser una desgracia en Florida

El jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo que la situación judicial que atraviesa el hombre está en un juzgado de Paso de los Toros y, tras no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre, de unos 40 metros de altura.

El reclamo

El accionar de este hombre de 32 años fue en reclamo ante el impedimento legal de ver a su hijo de 4 años debido a una denuncia que recae sobre él.

“La verdad es que ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo”, manifestó el hombre en una videollamada con el comunicador Jorge Bonica que fue compartida a través de redes sociales.

“También lo que estoy denunciando son los malos tratos que no solo me dan a mí sino que les dan a todos los hombres, desde la Unidad Especializada en Violencia de Género en Florida. Directamente, hace unos días, me echaron sin tomarme denuncia por la violencia psicológica que me aplica la madre de mi hijo y que le aplica a él también”, sumó.

El hombre expresó que mientras “ella va, denuncia y le aplican la denuncia en seguida”, en referencia a la madre de su hijo, a él se le “ponen restricciones, como pasa con un montón de padres”.

“Entonces, estoy cansado de todo esto y esta es la última medida que pude encontrar para poder hacer el reclamo”, sumó y pidió que se contacte con él el ministro del Interior, Carlos Negro.