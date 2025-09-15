Hacete socio para acceder a este contenido

 "Hacete cargo SCJ"

Orsi "desactivó" lo que pudo ser una desgracia en Florida

El hombre trepó a una antena de Antel porque Justicia le impide ver a su hijo. Pedía la presencia del Ministro del Interior

El presidente Yamandú Orsi.

 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Un hombre trepó a una antena de Antel en la ciudad de Florida, pidió la presencia del Ministerio del Interior y recibió la llamada del presidente Yamandú Orsi.

Fuentes cercanas al presidente confirmaron que la llamada existió, aunque se desconoce el contenido de la misma.

“Hacete cargo Suprema Corte de Justicia”, rezaba el cartel con el que el hombre, de 32 años, subió a la estructura, pidiendo igualdad de condiciones en la tenencia de su hijo. Después de varios horas, desistió y bajó.

El jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo que la situación judicial que atraviesa el hombre está en un juzgado de Paso de los Toros y, tras no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre, de unos 40 metros de altura.

El reclamo

El accionar de este hombre de 32 años fue en reclamo ante el impedimento legal de ver a su hijo de 4 años debido a una denuncia que recae sobre él.

“La verdad es que ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo”, manifestó el hombre en una videollamada con el comunicador Jorge Bonica que fue compartida a través de redes sociales.

“También lo que estoy denunciando son los malos tratos que no solo me dan a mí sino que les dan a todos los hombres, desde la Unidad Especializada en Violencia de Género en Florida. Directamente, hace unos días, me echaron sin tomarme denuncia por la violencia psicológica que me aplica la madre de mi hijo y que le aplica a él también”, sumó.

El hombre expresó que mientras “ella va, denuncia y le aplican la denuncia en seguida”, en referencia a la madre de su hijo, a él se le “ponen restricciones, como pasa con un montón de padres”.

“Entonces, estoy cansado de todo esto y esta es la última medida que pude encontrar para poder hacer el reclamo”, sumó y pidió que se contacte con él el ministro del Interior, Carlos Negro.

