Fue capturado el "estafador de Tinder", israelí que inspiró un documental de Netflix

Una vez ganada la confianza, simulaba estar en peligro por supuestos enemigos y pedía ayuda económica urgente. Las víctimas, creyendo que estaban ayudando a un millonario en apuros, transferían grandes cantidades de dinero que nunca recuperaban.

Se estima que Leviev logró recaudar cerca de 10 millones de dólares mediante este esquema de fraude tipo Ponzi.

El historial delictivo del israelí

En 2011 fue acusado en Israel por robo, falsificación y fraude. En 2015 fue condenado en Finlandia por estafar a tres mujeres. En 2019 fue localizado en Alemania y extraditado a Israel, donde recibió una condena de 15 meses de prisión, aunque fue liberado tras solo cinco meses por buena conducta y condiciones relacionadas con la pandemia.

Cabe recordar que Leviev fue llamado a comparecer ante un tribunal en Israel a finales de junio, luego de ser demandado en marzo por la familia de Lev Leviev, un magnate de joyas israelí de quien decía ser hijo para estafar a mujeres en Tinder.

Tras el estreno del documental, Tinder lo vetó de por vida. Leviev intentó reinventarse como influencer en redes sociales, incluso cobrando por mensajes personalizados en plataformas como Cameo. Sin embargo, las denuncias internacionales nunca cesaron.