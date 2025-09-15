Hacete socio para acceder a este contenido

Like Tinder | documental | israelí

En Georgia

Fue capturado el "estafador de Tinder", israelí que inspiró un documental de Netflix

El israelí Shimon Yehuda Hayut, conocido mundialmente como estafador serial de mujeres por la aplicación de citas Tinder, fue detenido el domingo en Europa.

Por Redacción Caras y Caretas

Simon Leviev, mejor conocido como el "estafador de Tinder", fue arrestado el domingo pasado por las autoridades de Interpol a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Batumi (Georgia), reporta The Jerusalem Post. Los motivos de su arresto no han sido develados y ni siquiera sus abogados defensores conocen las causas de su detención, indica el informe.

El estafador israelí, de 35 años, cuyo nombre original es Shimon Yehuda Hayut, saltó a la fama después de que la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix documentara sus esquemas de engaño en la aplicación de citas a cientos de mujeres.

20250915_120448_edit_1656118433920210-1012x1024

El modus operandi del estafador de Tinder

El hombre presentaba en redes sociales un estilo de vida lleno de lujo donde figuraban aviones privados, hoteles y automóviles caros. Leviev iniciaba sus estafas con un “match” en Tinder. Luego, desplegaba una estrategia de seducción que incluía cenas lujosas, viajes en jets privados y guardaespaldas, todo financiado con dinero obtenido de víctimas anteriores.

Una vez ganada la confianza, simulaba estar en peligro por supuestos enemigos y pedía ayuda económica urgente. Las víctimas, creyendo que estaban ayudando a un millonario en apuros, transferían grandes cantidades de dinero que nunca recuperaban.

Se estima que Leviev logró recaudar cerca de 10 millones de dólares mediante este esquema de fraude tipo Ponzi.

El historial delictivo del israelí

En 2011 fue acusado en Israel por robo, falsificación y fraude. En 2015 fue condenado en Finlandia por estafar a tres mujeres. En 2019 fue localizado en Alemania y extraditado a Israel, donde recibió una condena de 15 meses de prisión, aunque fue liberado tras solo cinco meses por buena conducta y condiciones relacionadas con la pandemia.

Cabe recordar que Leviev fue llamado a comparecer ante un tribunal en Israel a finales de junio, luego de ser demandado en marzo por la familia de Lev Leviev, un magnate de joyas israelí de quien decía ser hijo para estafar a mujeres en Tinder.

Tras el estreno del documental, Tinder lo vetó de por vida. Leviev intentó reinventarse como influencer en redes sociales, incluso cobrando por mensajes personalizados en plataformas como Cameo. Sin embargo, las denuncias internacionales nunca cesaron.

