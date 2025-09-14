Este lunes Corte Electoral analiza suspender ciudadanía de Besozzi; podría cesar como intendente

Los abogados sostienen que no hay condena y que la medida solicitada por Fiscalía, sólo se ha pedido en un caso que se remonta al año 2017.

Sostienen los defensores que quién ha sido condenado sufre la suspensión de la ciudadanía, sin embargo entienden que es algo que no se ha comunicado en miles de casos de procesos anteriores. Además, indican que se está en la etapa indagatoria y que habrá un juicio que llevará al menos unos cuatro años.

El Código del Proceso Penal (CPP) establece en su artículo 266 que "la formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al proceso y dará comienzo al sumario" y agrega que, "cuando se produzca en causa en la pueda recaer pena de penitenciaría tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución". El articulo 80 de la Constitución menciona siete causales por las que "se suspende la ciudadanía" entre ellas, "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penintenciaría", es decir, de dos o más años.

Siete delitos para Besozzi

Besozzi está imputado por siete delitos de corrupción pública como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados al tráfico de influencias y peculados por maniobras con materiales de construcción de la Intendencia, causa por la que fueron imputadas una veintena de personas, entre ellas, varios funcionarios municipales.

La causa tomó estado público a mediados de 2023 a partir de una maniobra que consistía en robar combustible y materiales de obra de la Intendencia de Soriano y venderlos a particulares.