China advirtió que acciones de EEUU cerca de Venezuela "amenazan la paz y la seguridad regionales"

En ese contexto, Jian también recalcó que su país apoya la lucha contra la delincuencia transfronteriza, pero "se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza" y "a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto".

La amenaza regional de EEUU

El fin de semana, la corresponsal del canal Telesur en Venezuela, Madelein García, publicó un video del momento exacto en el que un destructor de la Armada de EEUU asaltó un barco pesquero que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva venezolana.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas", detalló este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado compartido por el canciller Yvan Gil.

El episodio se suma a la escala de acciones de EEUU en la región, desde que medios internacionales anunciaran un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un "cártel de narcotráfico".