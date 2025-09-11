Hallazgo submarino en Uruguay: el pez más pesado del mundo siguió al robot de la expedición

¿Por qué el pez los siguió?

Según los científicos a bordo, la explicación más probable es el comportamiento del propio robot. El ROV SuBastian, al iluminar el entorno para grabar, atrajo al zooplancton del que se alimenta el pez luna. Este festín inesperado habría sido el motivo por el cual el ejemplar decidió acompañar tan de cerca la travesía.

El pez luna es famoso por su tamaño colosal, con ejemplares que superan los 2.5 metros de longitud y las dos toneladas de peso. A pesar de su imponente apariencia, son criaturas tranquilas que se alimentan principalmente de medusas y organismos gelatinosos en océanos templados y tropicales.

El encuentro no solo dejó una de las postales más llamativas de la expedición, sino que también ofreció una valiosa oportunidad de investigación. Los científicos aprovecharon la cercanía del animal para demostrar cómo las herramientas láser montadas en el ROV pueden medir sus dimensiones con precisión, obteniendo datos sin necesidad de intervenir directamente sobre la especie.

La expedición "Uruguay Sub 200" continúa explorando el sistema del cañón submarino de Cabo Polonio, una región caracterizada por sus formaciones de corales duros y montículos carbonáticos.

Sobre la expedición "Uruguay Sub 200": Es una iniciativa de investigación a bordo del buque Falkor Too que explora las profundidades del Atlántico Sur frente a las costas de Uruguay. La misión busca documentar la vida marina, los ecosistemas y las características geológicas de la región.