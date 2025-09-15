Profesionales promueven proyecto para tecnificar cargos en directorios de empresas y entes públicos

El profesional aseguró que no se necesitan transformaciones profundas en lo normativo. Además, explicó que la forma en que deben configurarse las condiciones personales, funcionales y técnicas “debe partir del texto de la Constitución de 1967”, en lo referente a la designación de los miembros de los directorios y de los directores generales que no sean electivos, tanto en los entes autónomos como en los servicios descentralizados.

Ottavianelli reconoció que la gobernanza de las empresas públicas “no es un tema que esté en la agenda pública”, por lo que sostuvo que el éxito de la propuesta dependerá “de la consideración que esta discusión merezca a nivel político y también en la sociedad”.

Los impulsores del proyecto afirman que esta es solo “una primera etapa en materia de modificaciones a la gobernanza de las empresas públicas”. El representante de CUGO adelantó que en próximas etapas, el debate debería avanzar hacia otros aspectos vinculados con la transparencia y la rendición de cuentas.