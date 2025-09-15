Un grupo de más de un centenar de profesionales independientes, nucleados en el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO), presentarán en el Parlamento un proyecto de ley que apunta a profesionalizar los directorios de las empresas y los entes públicos, en base a condiciones personales, funcionales y técnicas.
Perfiles técnicos
Profesionales promueven proyecto para tecnificar cargos en directorios de empresas y entes públicos
