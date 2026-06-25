Ahorrar en pesos: la apuesta del Banco Central para reducir la dolarización de Uruguay

La estrategia del BCU combina incentivos regulatorios y mecanismos de información al público. Una de las principales medidas consiste en la modificación de los encajes bancarios. El organismo resolvió reducir los encajes obligatorios aplicables a los depósitos de corto plazo en pesos y en Unidades Indexadas, mientras que disminuyó la remuneración que reciben los bancos por los encajes asociados a depósitos en moneda extranjera. La lógica detrás de esta decisión es generar incentivos para que las instituciones financieras ofrezcan mejores condiciones a los ahorristas que opten por instrumentos en moneda nacional.

A esto se suma una iniciativa normativa destinada a reforzar la transparencia en la información que reciben los depositantes. El Banco Central pretende que las instituciones financieras adviertan explícitamente sobre los riesgos asociados al ahorro en dólares, particularmente las fluctuaciones del tipo de cambio y la posibilidad de pérdida de poder adquisitivo cuando la inflación local es baja y la moneda estadounidense pierde valor relativo en el mercado doméstico.

Uno de los instrumentos que el Banco Central busca promover es la Unidad Indexada. La principal ventaja de la UI es que su valor se ajusta diariamente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Esto significa que quien ahorra en este instrumento mantiene intacto su poder adquisitivo frente a la inflación.

Desde el punto de vista económico, la Unidad Indexada es probablemente el instrumento de ahorro más seguro para quienes tienen objetivos de largo plazo en Uruguay, como la compra de una vivienda, el financiamiento de estudios o la constitución de un patrimonio. Mientras el dólar protege frente a posibles devaluaciones, la UI protege directamente frente al aumento de los precios internos.

La situación actual presenta además un escenario relativamente favorable para los instrumentos en moneda nacional. Las tasas de interés ofrecidas por los depósitos en pesos han superado en varios momentos la inflación observada, permitiendo obtener rendimientos reales positivos. Esto significa que el ahorro no solamente mantiene su poder de compra, sino que puede incrementarlo.

La combinación de inflación controlada, tasas reales positivas y estabilidad macroeconómica ha generado condiciones que hace algunos años eran difíciles de encontrar en la economía uruguaya. Sin embargo, la dolarización no responde únicamente a cálculos financieros. Existe también una dimensión cultural e histórica. Durante décadas, el dólar fue percibido como el principal refugio frente a la inflación, las crisis financieras y las devaluaciones. Generaciones enteras construyeron hábitos de ahorro vinculados a la moneda estadounidense. Además, buena parte de los activos más importantes de las familias uruguayas continúan expresándose en dólares. Las propiedades inmobiliarias, los campos y diversas operaciones comerciales mantienen esa referencia. Por esta razón, la preferencia por el dólar no puede modificarse únicamente mediante incentivos económicos. También requiere tiempo, confianza y estabilidad sostenida.

Desde la perspectiva macroeconómica, una economía menos dolarizada presenta varias ventajas. Reduce la vulnerabilidad frente a movimientos bruscos del tipo de cambio, fortalece el sistema financiero, facilita la gestión de la política monetaria y permite desarrollar mercados financieros más profundos en moneda local. Además, cuando los depósitos se encuentran en pesos o en UI, los bancos pueden canalizar esos recursos hacia créditos en moneda nacional, contribuyendo a financiar inversiones, consumo y actividad económica sin generar riesgos cambiarios adicionales. Esto resulta particularmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que muchas veces enfrentan dificultades para acceder a financiamiento adecuado.

La estrategia impulsada por el Banco Central no busca eliminar el dólar ni desconocer su papel histórico en la economía uruguaya. Lo que procura es construir gradualmente alternativas confiables que permitan diversificar el ahorro y fortalecer el papel de la moneda nacional. El desafío es considerable. La dolarización es el resultado de décadas de comportamiento económico y de experiencias que marcaron profundamente la memoria colectiva de los uruguayos. Sin embargo, la estabilidad lograda en los últimos años, la consolidación de la Unidad Indexada y la existencia de tasas reales positivas en pesos generan condiciones que podrían favorecer una transición gradual hacia una economía menos dependiente del dólar. La pregunta de fondo no es si los uruguayos dejarán de ahorrar en dólares, sino si el país será capaz de construir suficiente confianza para que el peso y la Unidad Indexada se conviertan, cada vez más, en instrumentos de ahorro elegidos por convicción y no solamente por necesidad.