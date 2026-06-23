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Sociedad vacaciones de invierno | ANEP) |

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Vacaciones de invierno: ANEP mantendrá los comedores abiertos y anunció otra novedad

La ANEP garantizará la alimentación estudiantil en las vacaciones de invierno y anuncia otra novedad.

Vacaciones de invierno: La ANEP garantizará la alimentación estudiantil y habilitará el acceso por proximidad.

Vacaciones de invierno: La ANEP garantizará la alimentación estudiantil y habilitará el acceso por proximidad.
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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) mantendrá el servicio de alimentación estudiantil durante las vacaciones de invierno de 2026 y habilitará, por primera vez, que los alumnos puedan concurrir al comedor más cercano a su domicilio, independientemente del subsistema educativo al que pertenezcan.

Entre el 29 de junio y el 3 de julio se mantendrá activo el servicio de alimentación para estudiantes en todo el país, con el objetivo de asegurar la continuidad de esta prestación durante el receso de invierno y garantizar el acceso al beneficio para quienes lo necesiten.

Nuevas modalidades para asegurar la cobertura

Uno de los aspectos novedosos de la iniciativa es que, por primera vez, los estudiantes podrán acceder al servicio de alimentación por criterio de proximidad. Esto significa que podrán asistir al centro educativo más cercano habilitado para brindar el servicio, sin importar si pertenecen a Primaria, Secundaria o Educación Técnico Profesional.

La ANEP informó que el servicio funcionará mediante distintas modalidades, adaptadas a las características de cada zona del país, con el propósito de mantener la cobertura alimentaria y facilitar el acceso de las familias.

La organización del operativo implicará una coordinación entre las inspecciones y los equipos de dirección de los centros educativos, que tendrán a su cargo estimar la cantidad de estudiantes que harán uso del servicio y designar al personal responsable de los comedores.

Asimismo, se prevé el acompañamiento necesario para aquellos estudiantes que deban trasladarse hacia los centros base asignados, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema durante los días de vacaciones.

Una política que se viene ampliando

La ANEP cuenta con una larga trayectoria en materia de alimentación estudiantil y ha profundizado esta política en los últimos años. En 2026, en el marco de la ampliación del tiempo educativo, fueron inauguradas 61 nuevas aulas comedor destinadas a estudiantes de educación media.

Con esta expansión, las autoridades quieren fortalecer las condiciones para el aprendizaje y ofrecer un respaldo adicional a las familias, especialmente en contextos donde el acceso a una alimentación adecuada constituye un factor clave para la permanencia y el desarrollo educativo.

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