Vacaciones de invierno: ANEP mantendrá los comedores abiertos y anunció otra novedad

Nuevas modalidades para asegurar la cobertura

Uno de los aspectos novedosos de la iniciativa es que, por primera vez, los estudiantes podrán acceder al servicio de alimentación por criterio de proximidad. Esto significa que podrán asistir al centro educativo más cercano habilitado para brindar el servicio, sin importar si pertenecen a Primaria, Secundaria o Educación Técnico Profesional.

La ANEP informó que el servicio funcionará mediante distintas modalidades, adaptadas a las características de cada zona del país, con el propósito de mantener la cobertura alimentaria y facilitar el acceso de las familias.

La organización del operativo implicará una coordinación entre las inspecciones y los equipos de dirección de los centros educativos, que tendrán a su cargo estimar la cantidad de estudiantes que harán uso del servicio y designar al personal responsable de los comedores.

Asimismo, se prevé el acompañamiento necesario para aquellos estudiantes que deban trasladarse hacia los centros base asignados, garantizando así el correcto funcionamiento del sistema durante los días de vacaciones.

Una política que se viene ampliando

La ANEP cuenta con una larga trayectoria en materia de alimentación estudiantil y ha profundizado esta política en los últimos años. En 2026, en el marco de la ampliación del tiempo educativo, fueron inauguradas 61 nuevas aulas comedor destinadas a estudiantes de educación media.

Con esta expansión, las autoridades quieren fortalecer las condiciones para el aprendizaje y ofrecer un respaldo adicional a las familias, especialmente en contextos donde el acceso a una alimentación adecuada constituye un factor clave para la permanencia y el desarrollo educativo.