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Política Venezuela | Solidaridad | trabajadores

tras el sismo

Pit-Cnt, solidario con Venezuela, convocó a la solidaridad internacional

Venezuela fue sacudida en la noche del miércoles por dos sismos que provocaron daños de importancia y decenas de muertos.

Pit-Cnt convoca a la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Pit-Cnt convoca a la solidaridad con el pueblo de Venezuela.

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Expresa la central sindical, "en representación del movimiento sindical" uruguayo, "su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano". "Nuestra fraternidad está hoy más que nunca, con las trabajadoras y los trabajadores venezolanos, con sus organizaciones sindicales y sociales, y con todo el pueblo hermano de Venezuela, que en medio de este escenario de profunda angustia se encuentra desplegando enormes esfuerzos de rescate, contención, asistencia y reconstrucción en las zonas más golpeadas del país", sostiene.

Tras recordar que en cada tragedia de este tipo, "son las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables quienes sufren con mayor dureza", precisa su "histórica vocación internacionalista" que "nos convoca a ponernos a disposición de las organizaciones sindicales y sociales venezolanas".

Llamado a la solidaridad

"Hacemos un llamado a la solidaridad internacional de los gobiernos de la región, los bloques de integración, las organizaciones sindicales y los movimientos populares de América Latina, para coordinar de manera urgente toda la ayuda humanitaria, logística, médica y social que Venezuela necesita para afrontar este momento crítico", señala seguidamente.

"Vaya nuestro abrazo apretado a los familiares de las víctimas, a las personas heridas, a las comunidades afectadas y a todo el pueblo de Venezuela. Su dolor es el nuestro, y su reconstrucción también lo será", concluye el Pit-Cnt.

Sismos en Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles, seguidos por una treintena de réplicas.

Al menos 188 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas, mientras que 157 permanecen desaparecidas y numerosas viviendas quedaron destruidas.

El estado de La Guaira, cerca de Caracas, fue el más afectado, al quedarse sin cobertura móvil ni internet.

Además, los hospitales regionales están colapsados, los comercios cerrados y el transporte público interrumpido, y se observa a muchas personas con maletas y bolsos en las calles, presumiblemente intentando abandonar la ciudad.

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