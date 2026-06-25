Pit-Cnt, solidario con Venezuela, convocó a la solidaridad internacional

Llamado a la solidaridad

"Hacemos un llamado a la solidaridad internacional de los gobiernos de la región, los bloques de integración, las organizaciones sindicales y los movimientos populares de América Latina, para coordinar de manera urgente toda la ayuda humanitaria, logística, médica y social que Venezuela necesita para afrontar este momento crítico", señala seguidamente.

"Vaya nuestro abrazo apretado a los familiares de las víctimas, a las personas heridas, a las comunidades afectadas y a todo el pueblo de Venezuela. Su dolor es el nuestro, y su reconstrucción también lo será", concluye el Pit-Cnt.

Sismos en Venezuela

Dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles, seguidos por una treintena de réplicas.

Al menos 188 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas, mientras que 157 permanecen desaparecidas y numerosas viviendas quedaron destruidas.

El estado de La Guaira, cerca de Caracas, fue el más afectado, al quedarse sin cobertura móvil ni internet.

Además, los hospitales regionales están colapsados, los comercios cerrados y el transporte público interrumpido, y se observa a muchas personas con maletas y bolsos en las calles, presumiblemente intentando abandonar la ciudad.