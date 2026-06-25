Identificaron a una mujer como responsable de vandalizar placa de la memoria en Minas

Reconoce la acción

Estas actuaciones "permitieron identificar a una mujer de 48 años de edad" y fueron llevadas adelante por funcionarios de la Dirección Departamental de Investigaciones bajo lineamientos de la fiscal de 2.º turno, Marlene Canosa.

Una vez identificada, la mujer reconoció haber realizado la acción "por cuestiones ideológicas".

Por su parte, la Comisión Sitios de Memoria Lavalleja agradeció "la diligencia del Ministerio del Interior, mediante Jefatura de Policía de Lavalleja, en la investigación del atentado contra la Placa de Señalización del Sitio de Memoria del Batallón n.º 11 de Minas".

En un comunicado, consignado por el diario local La Unión, reconoce la cooperación de la rápida denuncia anónima y la colaboración del Ministerio de Defensa, "mediante las autoridades del Batallón Nº11, por el aporte de las cámaras de seguridad de la zona para el avance de las indagaciones".

Memoria en Minas

"Con el convencimiento de que la memoria construye democracia, esta Comisión reafirma la necesidad del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado. Nunca más terrorismo de Estado", concluye.

La placa memorial instalada frente al Batallón de Infantería n.º 11 de Minas, departamento Lavalleja, fue vandalizada durante el fin de semana. El hecho fue confirmado por el presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, el edil frenteamplista Mauro Álvarez, quien informó que el memorial apareció cubierto de pintura y que ya existe una denuncia ante las autoridades.