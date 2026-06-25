Consejo de Ministros analiza informe jurídico sobre uso de vehículos militares

Por esta razón, el Consejo de Ministros deberá evaluar diferentes escenarios y planes de acción. Uno de los aspectos es determinar si los militares realizarán operativos puntuales o un patrullaje habitual similar al de la Guardia Republicana.

Una vez terminada la reunión, se prevé la realización de una conferencia de prensa para comunicar la resolución final y explicar cómo se implementará el nuevo esquema de seguridad.

Castillo y los vehículos

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quién se mostró crítico con la decisión, fue consultado sobre esta discrepancia y respondió: “Dimos nuestra opinión ayer y después que dimos nuestra opinión salió el presidente de la República a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno y el presidente, después que habla a nosotros lo que nos queda es seguir discutiendo como él dijo, analizando, viendo la información que se requiera en el Consejo de Ministros mañana (por el viernes)”.

“Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”, agregó.

“Mi opinión la di ayer y ya está. Esa es mi opinión, qué va a pasar en la discusión de mañana, es lo que resuelva el Consejo de Ministro”, concluyó.