Este viernes el Consejo de Ministros analizará el acuerdo para que la Policía utilice vehículos del Ejército Nacional, ocasión en la que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, presentará un informe sobre el despliegue de los blindados. El documento, según se informó, definirá el marco legal y operativo de la participación militar en tareas de seguridad urbana.
sigue el debate
Consejo de Ministros analiza informe jurídico sobre uso de vehículos militares
El uso de vehículos blindados del Ejército para el patrullaje en algunos barrios de Montevideo será definido este viernes por el gabinete del presidente Orsi.