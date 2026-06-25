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Política

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Consejo de Ministros analiza informe jurídico sobre uso de vehículos militares

El uso de vehículos blindados del Ejército para el patrullaje en algunos barrios de Montevideo será definido este viernes por el gabinete del presidente Orsi.

Consejo de Ministros analiza patrullaje.

Consejo de Ministros analiza patrullaje.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Este viernes el Consejo de Ministros analizará el acuerdo para que la Policía utilice vehículos del Ejército Nacional, ocasión en la que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, presentará un informe sobre el despliegue de los blindados. El documento, según se informó, definirá el marco legal y operativo de la participación militar en tareas de seguridad urbana.

Según trascendió, el informe de Defensa abordará los aspectos jurídicos y técnicos para habilitar la presencia militar en las calles.

Uno de los puntos será la definición de qué tipo de unidades se desplegarán. Inicialmente se manejó el uso de los vehículos Mamba MK7, pero el informe contempla otras opciones. El uso de estos blindados, donados por Estados Unidos, tiene la dificultad de que debería contarse con la autorización de ese país ya que fueron entregados para ser usados en misiones de paz en el exterior. El Ejército habría sugerido el uso de otros vehículos, como los Vodnik, de origen ruso.

Por esta razón, el Consejo de Ministros deberá evaluar diferentes escenarios y planes de acción. Uno de los aspectos es determinar si los militares realizarán operativos puntuales o un patrullaje habitual similar al de la Guardia Republicana.

Una vez terminada la reunión, se prevé la realización de una conferencia de prensa para comunicar la resolución final y explicar cómo se implementará el nuevo esquema de seguridad.

Castillo y los vehículos

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quién se mostró crítico con la decisión, fue consultado sobre esta discrepancia y respondió: “Dimos nuestra opinión ayer y después que dimos nuestra opinión salió el presidente de la República a hablar, a marcar claramente la posición del gobierno y el presidente, después que habla a nosotros lo que nos queda es seguir discutiendo como él dijo, analizando, viendo la información que se requiera en el Consejo de Ministros mañana (por el viernes)”.

“Públicamente no conviene más debatir eso, lo que conviene ahora sí es esperar qué pasa en el Consejo de Ministros”, agregó.

“Mi opinión la di ayer y ya está. Esa es mi opinión, qué va a pasar en la discusión de mañana, es lo que resuelva el Consejo de Ministro”, concluyó.

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