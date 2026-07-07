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gestión de residuos

"Alerta Camión": el recolector de residuos te avisa por WhatsApp cuándo pasa

"Alerta Camión" avisa desde que el vehículo inicia el recorrido hasta que termina el turno, incluso si hay demoras.

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"Alerta Camión" avisa desde que el vehículo inicia el recorrido hasta que termina el turno, incluso si hay demoras. 

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La Intendencia de Montevideo continúa transformando la gestión ambiental con una herramienta de cercanía digital. El sistema "Alerta Camión" permite a los vecinos con contenedores intradomiciliarios recibir notificaciones precisas sobre el momento de paso del recolector.

La herramienta busca brindar certezas a los vecinos sobre el momento de paso de los vehículos en las zonas con contenedores intradomiciliarios.

Herraminta digital

La Intendencia de Montevideo puso en marcha el sistema "Alerta camión", una herramienta digital que notifica a los vecinos, a través de WhatsApp, la ubicación y el estado del recorrido de los camiones recolectores de residuos. La iniciativa alcanza actualmente a más de 40 mil hogares y se enmarca en el proceso de transformación de la gestión de residuos que lleva adelante el gobierno departamental.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Leonardo Hero, explicó que el mecanismo fue diseñado para proporcionar información clara y oportuna a los ciudadanos que cuentan con contenedores intradomiciliarios o intraprediales en sus barrios. "Estamos yendo a todos los barrios en los que hemos cambiado la modalidad de gestión. Hoy son más de 40 mil hogares, nos estamos acercando a los 50 mil. Es en esos barrios que estamos implementando esto", señaló Hero en declaraciones recogidas por la prensa.

Modernización de la gestión

El sistema envía mensajes automáticos en tres momentos clave del operativo de recolección: al inicio del recorrido en el barrio, cuando el camión se aproxima a la vivienda del usuario con el aviso "en pocos minutos estaremos por ahí" y al finalizar el turno correspondiente. Además, contempla la notificación ante cualquier imprevisto o alteración en el servicio.

Para acceder al servicio, los vecinos deben suscribirse a través de un enlace que se difunde en los grupos de WhatsApp conformados en cada zona donde funciona el sistema. "Lo que se intenta es que el vecino tenga la mayor información posible", remarcó el director.