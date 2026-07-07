Sidfe sobre titulación docente: "¿El objetivo de ANEP es que se formen o entregar un título?"

En ese sentido, explicó que los docentes formados en el CFE serán quienes luego estén en las aulas de primaria, secundaria y UTU, por lo que las decisiones que se tomen en este ámbito tendrán impacto en los distintos niveles educativos. "Lo que se da en Formación Educación tiene efectos inmediatos en el resto de los subsistemas y los vamos a ver en las aulas con los niños, niñas y adolescentes", señaló.

La diferencia entre egreso y titulación

La dirigente indicó que la resolución discutida tiene dos dimensiones que deben analizarse por separado. Por un lado, mencionó el plan de egreso acordado entre el CFE y el sindicato, dirigido a estudiantes que tienen pocas materias pendientes para finalizar sus carreras. "Una cosa es un plan de egreso que impulsa a aquellos docentes que no han terminado a dar ciertos caminos, superar obstáculos justamente para egresar y otra cosa es el plan de titulación", explicó.

Según detalló, ese mecanismo contempla a estudiantes o personas que ya están trabajando en la educación y tienen hasta cinco asignaturas pendientes. Para esos casos, se conformaron grupos nacionales con cursos virtuales y evaluaciones que mantienen los criterios de la formación docente actual. "Para poder tener el título tienen que aprobar esas asignaturas", remarcó Klein.

Dentro de ese proceso, aclaró que la didáctica quedó excluida de esas materias pendientes porque requiere un recorrido anual. "La didáctica tiene la necesidad de que sea anual, que tenga un recorrido por todo el año y justamente por eso dentro de estas cinco asignaturas no está la didáctica, sino que la debe cursar durante todo el año", indicó.

La presidenta del Sidfe centró sus críticas en el plan de titulación planteado por el Codicen, que permitiría que docentes no egresados acrediten parte de su formación a partir de los años de trabajo en la enseñanza. "Hay una diversidad de situaciones muy amplias que creo que la ANEP no está teniendo en cuenta para analizar esta situación", afirmó.

Como ejemplo, mencionó casos de estudiantes que cursaron parte de la carrera pero no la finalizaron, personas que ejercen sin haber aprobado didáctica e incluso trabajadores con formación en otras áreas que actualmente dictan clases.

"La clave es formar a los docentes"

Klein planteó que el debate central está en definir cuál es el objetivo de la política: resolver rápidamente la falta de titulados o garantizar procesos de formación completos. "¿Cuál es el objetivo de la ANEP? ¿Que terminen de estudiar y se formen o entregar un título?", cuestionó.

En esa línea, afirmó que el sindicato se opone a una política que implique solamente la entrega de una certificación sin completar la formación requerida.

La presidenta del Sidfe también reclamó que los sindicatos tengan participación en las decisiones vinculadas a las políticas educativas y señaló que las condiciones laborales forman parte del problema. "Nosotros también planteamos que hay cambios de condiciones de trabajo y por eso insistíamos en la necesidad de que los sindicatos participen en estas políticas educativas", afirmó.

Para Klein, avanzar en la titulación docente "requiere un estudio real de la situación que estamos viviendo actualmente".