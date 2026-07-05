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Deportes Nacional, | Benjamín Núñez | Club Atlético Peñarol

¡Primer clásico del año!

Nacional le saca una joya del mercado a Peñarol

Nacional aceleró, se quedó con el 50% del pase de Benjamín Núñez (la gran figura de la "B") y concreta el regreso de un hijo pródigo a Los Céspedes.

Bejamín Núñez se incorpora a Nacional.&nbsp;

Bejamín Núñez se incorpora a Nacional. 
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El mercado de pases del fútbol uruguayo se encendió con un clásico en las oficinas. Nacional se movió más rápido que Peñarol y se quedó con el fichaje de Benjamín Núñez, el lateral y carrilero por izquierda de 23 años que venía descosiéndola en la Segunda División Profesional con la camiseta de Oriental de La Paz.

Revancha

Para Núñez no es un pase más, se trata de una verdadera revancha. Oriundo de Dolores (Soriano) hizo las divisiones formativas en el propio Tricolor antes de recalar en el club canario, donde explotó por completo. Su 2026 venía siendo espectacular, al punto de ganarse la cinta de capitán de Oriental y firmar una tarjeta de seis goles y tres asistencias en apenas 15 partidos. Su último grito, de hecho, fue este viernes en la derrota 2-1 ante River Plate, justo antes de armar las valijas.

"Muy contento, es algo que siempre soñé. Voy a dejar todo en cada partido", declaró el futbolista a Sport 890, despidiéndose agradecido de un club que fue su casa por cuatro años.

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