El mercado de pases del fútbol uruguayo se encendió con un clásico en las oficinas. Nacional se movió más rápido que Peñarol y se quedó con el fichaje de Benjamín Núñez, el lateral y carrilero por izquierda de 23 años que venía descosiéndola en la Segunda División Profesional con la camiseta de Oriental de La Paz.
¡Primer clásico del año!
Nacional le saca una joya del mercado a Peñarol
Nacional aceleró, se quedó con el 50% del pase de Benjamín Núñez (la gran figura de la "B") y concreta el regreso de un hijo pródigo a Los Céspedes.