Nacional le saca una joya del mercado a Peñarol

Revancha

Para Núñez no es un pase más, se trata de una verdadera revancha. Oriundo de Dolores (Soriano) hizo las divisiones formativas en el propio Tricolor antes de recalar en el club canario, donde explotó por completo. Su 2026 venía siendo espectacular, al punto de ganarse la cinta de capitán de Oriental y firmar una tarjeta de seis goles y tres asistencias en apenas 15 partidos. Su último grito, de hecho, fue este viernes en la derrota 2-1 ante River Plate, justo antes de armar las valijas.