Se inició el plan Más Barrio en la ciudad de Rivera

Desde el Poder Ejecutivo informaron que al igual que en los anteriores lugares intervenidos, se realizará un relevamiento para conocer la situación de las familias que viven en una zona que tiene 824 viviendas y 2.214 habitantes distribuidos en 656 hogares, de los cuales el 56,7% tiene menores de 18 años (810), y 211 de ellos tienen menos de cinco años.

Pacha Sánchez, Paseyro y Negro viajaron a Rivera para el lanzamiento

La información recabada permitirá conocer las condiciones de las viviendas, cuántas personas viven en cada hogar y otras características que ayudarán a definir las principales necesidades del barrio y las acciones prioritarias para ese lugar.

Para el lanzamiento del plan Más Barrio en la ciudad de Rivera, llegaron desde Montevideo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; y el ministro del Interior, Carlos Negro, que a las 14:00 horas se reunieron con el intendente de Rivera Richard Sander y otras autoridades departamentales para coordinar los detalles de la implementación del plan en la capital. A las 16:00 horas, se realizará una reunión con instituciones y organizaciones de la comunidad en la Intendencia de Rivera.

Del plan Más Barrio, participan la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Intendencia de Rivera, OSE, UTE, ANEP, el Mides, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).