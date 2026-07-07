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Política Rivera | Más Barrio | plan

Estrategia del gobierno

Se inició el plan Más Barrio en la ciudad de Rivera

Zona de intervención en Rivera fue seleccionada a partir de problemas de seguridad, necesidades básicas insatisfechas y otras condiciones sociales y urbanas.

Plan Más Barrio desembarcó en la ciudad de Rivera.

Plan Más Barrio desembarcó en la ciudad de Rivera.

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Por Redacción Caras y Caretas

Este martes 7 comenzó en la ciudad de Rivera el plan Más Barrio, una estrategia del gobierno que busca mejorar espacios públicos, infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos mediante actuaciones coordinadas entre organismos del Estado. Es el tercer departamento donde se implementa, luego de Cerro Norte, en Montevideo, y Corfrisa-Talca, en Las Piedras.

La iniciativa se financia con un préstamo de la CAF por 250 millones de dólares para el quinquenio y en esta primera etapa se invertirán 50 millones de dólares en intervenciones en varios departamentos del país.

Las zonas de Rivera seleccionadas

Según informó el gobierno, las zonas de intervención en Rivera fueron seleccionadas a partir de indicadores vinculados a problemas de seguridad, necesidades básicas insatisfechas y otras condiciones sociales y urbanas.

Desde el Poder Ejecutivo informaron que al igual que en los anteriores lugares intervenidos, se realizará un relevamiento para conocer la situación de las familias que viven en una zona que tiene 824 viviendas y 2.214 habitantes distribuidos en 656 hogares, de los cuales el 56,7% tiene menores de 18 años (810), y 211 de ellos tienen menos de cinco años.

Pacha Sánchez, Paseyro y Negro viajaron a Rivera para el lanzamiento

La información recabada permitirá conocer las condiciones de las viviendas, cuántas personas viven en cada hogar y otras características que ayudarán a definir las principales necesidades del barrio y las acciones prioritarias para ese lugar.

Para el lanzamiento del plan Más Barrio en la ciudad de Rivera, llegaron desde Montevideo el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro; y el ministro del Interior, Carlos Negro, que a las 14:00 horas se reunieron con el intendente de Rivera Richard Sander y otras autoridades departamentales para coordinar los detalles de la implementación del plan en la capital. A las 16:00 horas, se realizará una reunión con instituciones y organizaciones de la comunidad en la Intendencia de Rivera.

Del plan Más Barrio, participan la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Intendencia de Rivera, OSE, UTE, ANEP, el Mides, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

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