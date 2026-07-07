Desde "oportunismo político" a "vacuna contra la rabia": el FA salió en defensa de Orsi

También cuestionó el tono de algunos dirigentes opositores y, en tono irónico, dijo que intentó comunicarse con la Comisión de Zoonosis y el Ministerio de Salud Pública para que "incluyan en el catálogo de vacunación la vacuna contra la rabia", porque "hay algunos integrantes de la oposición que parece que están rabiosos contra todo lo que pasa del gobierno y el Presidente de la República".

Consultado sobre las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi respecto a la necesidad de preservar la institución presidencial, Caggiani respondió que algunos dirigentes opositores "parecen legisladores del Partido Nacional de Noruega" porque, a su entender, hoy manejan "un estándar ético un poco diferente al que tuvieron cuando fueron gobierno".

A continuación repasó distintos episodios ocurridos durante la administración anterior y afirmó que quienes hoy cuestionan al presidente "cuando eran gobierno practicaban un tipo de ética y cuando son oposición practican otra". Si bien sostuvo que deben mejorarse "todas las responsabilidades que tenemos quienes tenemos responsabilidades en la gestión de la cosa pública", consideró que muchas veces estos asuntos se utilizan para obtener "cierto rédito político electoral" y planteó la necesidad de elevar los estándares éticos, morales y legales de quienes ejercen funciones públicas.

Operación política

Por su parte, Gustavo González afirmó que interpreta la situación "como parte de una operación política" orientada a "denostar al Presidente de la República y hacer implosionar al Frente Amplio". Si bien aclaró que no cree que toda la oposición participe de esa estrategia, sostuvo que "hay un sector importante que sí".

El legislador recordó que Orsi ya dio explicaciones públicas y señaló que el presidente "dijo que ya iba a pagar la situación". Agregó que se trata de "situaciones que no nos gustan a nadie", aunque consideró que el tratamiento del caso forma parte de "este circo que se está haciendo con la política", el cual, según dijo, "nos hace un daño terrible a todas y a todos". En ese contexto, reclamó que el debate vuelva a concentrarse en "los temas de la gente".

Ante la consulta sobre por qué atribuía el episodio a la oposición cuando surgió a partir de un informe periodístico, González respondió que "la oposición también puede trabajar en los medios periodísticos" y sostuvo que "algún objetivo persigue". A su entender, ese objetivo es "denostar al Presidente de la República".

Además, cuestionó la frecuencia con la que aparecen denuncias contra el gobierno y afirmó que existe "una casa de brujas permanente", una "crítica permanente" y un "llamado permanente a ministros". Según expresó, "prácticamente la idea es no dejarnos gobernar". Finalmente, manifestó su deseo de que el Parlamento "empiece a dedicarse a legislar".

"Lo único que importa es destruir a Orsi"

En la misma línea, Aníbal Pereyra sostuvo que, pese a que el presidente canceló la deuda, "le van a seguir dando palo". A su juicio, "hay gente que lo único que le importa es destruir a Orsi" y advirtió que continuarán buscando nuevos cuestionamientos sobre su patrimonio.

El senador también recordó la denuncia presentada contra el entonces candidato presidencial durante la campaña electoral y expresó: "Espero que no inventen como inventaron la infamia del año pasado de una denuncia falsa por un delito gravísimo".

No obstante, remarcó que el cumplimiento de las obligaciones tributarias debe ser una conducta de cualquier ciudadano. "La primera acción de cualquier ciudadano es ser parte de la comunidad. Y ser parte es pagar los impuestos, no deberle a nadie, no joder a nadie", afirmó.

Pereyra valoró además que exista mayor transparencia sobre este tipo de situaciones, aunque señaló que "muchos de los que la predican" no habrían dado un buen ejemplo. "¿Cuántos intendentes han asumido con deudas que las pagan en la semana de las elecciones? ¿Cuántos intendentes han construido piscina?", preguntó.