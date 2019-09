Amado: «Los batllistas se fueron del Partido Colorado al Frente Amplio»

«Nosotros nos llevamos el batllismo en los hombros para construir el batllismo afuera del Partido Colorado», aseguró el diputado Fernando Amado, luego que el Partido Colorado pidiera formalmente a la Corte Electoral que le impida el uso de la imagen de José Batlle y Ordóñez y de la palabra Batllismo en avisos publicitarios de su agrupación que circulan en las redes sociales.

«Dentro de Impulso Progresista, hay gente de distintas raíces ideológicas. Lo que más importa es lo que la gente crea y sienta del otro lado. Creo que desde el Partido Colorado creen que tratando de impedir usar la grifa, sienten que van a hacer sentir que son batllistas», dijo Amado en el programa Desayunos Infomales de Canal 12.

«Me parece una pataleta de niño chico que el Partido Colorado se haya acordado de Batlle y Ordóñez en plena campaña de 2019 porque hay otro grupo que viene hace muchos años repitiendo que se siente batllista de Batlle y Ordóñez. No es lo mismo el batllismo de Jorge Batlle que el de Batlle y Ordóñez». aseguró Amado.

«Los que quieren inducir a error hace mucho tiempo son los del Partido Colorado, arrogándose que son batllistas usando los símbolos, pero sin defender las ideas de Batlle y Ordóñez. El batllismo sin Batlle no se explica. El batllismo es producto de un conjunto de ideas de un grupo de personas. Hoy el batllismo de Batlle y Ordóñez no está en el Partido Colorado. Los batllistas se fueron del Partido Colorado al Frente Amplio, pero quizás no se sienten frentistas», aseguró el diputado.