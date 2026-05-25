Polémica tras muerte de hombre en situación de calle durante la alerta roja por frío

Asimismo, el director del Sinae destacó las siguientes cifras sobre el despliegue estatal durante la emergencia climática:

53.000 plazas ocupadas en total desde el inicio de la alerta roja.

43.000 cupos brindados por el sistema de protección del Mides.

9.000 personas atendidas en los centros de evacuación del Sinae.

Palomeque recordó que el país cuenta con la herramienta legal de la "evacuación forzosa" y apeló a la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias para poder localizar y trasladar a quienes continúan a la intemperie.

Duras críticas de la oposición por la "ausencia" del Mides

Desde la oposición, la respuesta fue inmediata y apuntó a la falta de respuestas políticas por parte de las máximas autoridades, criticando que fuera el director del Sinae y no el ministro del Mides, Gonzalo Civila, quien saliera a dar explicaciones.

Javier García acusó al gobierno de "lavarse las manos" y de esconder al ministro del Mides. Señaló que argumentar una falta de registro demuestra "incapacidad" ante un problema visible para los propios vecinos.

Fernanda Auersperg (diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del Mides sostuvo en sus redes que el gobierno "blinda a los ministros" utilizando al Sinae como escudo, afirmando que el presidente y su gabinete son quienes deberían "dar la cara".

Felipe Schipani diputado colorado calificó la situación como "preocupante" y anunció la presentación de un pedido de informes este lunes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. También cuestionó la falta de registros actualizados de la víctima.