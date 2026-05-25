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Política Gonzalo Civila |

situación de calle

Polémica tras muerte de hombre en situación de calle durante la alerta roja por frío

Desde la oposición criticaron la falta de respuestas políticas por parte de las máximas autoridades y la ausencia del ministro Gonzalo Civila en conferencia.

La primera muerte de una persona en situación de calle desde que se activó la alerta roja por frío extremo el pasado 6 de mayo desató un duro cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición.

La primera muerte de una persona en situación de calle desde que se activó la alerta roja por frío extremo el pasado 6 de mayo desató un duro cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición.

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La primera muerte de una persona en situación de calle desde que se activó la alerta roja por frío extremo el pasado 6 de mayo desató un duro cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición. El hecho ocurrió el viernes por la noche en el barrio Flor de Maroñas, donde se constató el fallecimiento.

Respuesta del gobierno

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, reconoció el sábado en conferencia de prensa que la persona no fue detectada a tiempo por "la estructura del Estado", detallando que su último registro en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) databa de 2021.

A pesar de admitir fallas en el sistema de captación, Palomeque aseguró que el Estado cuenta con los recursos necesarios y que había plazas disponibles en los refugios. "Si se hubiera podido abordar a esta persona a tiempo, habría tenido cupo", afirmó el jerarca.

Asimismo, el director del Sinae destacó las siguientes cifras sobre el despliegue estatal durante la emergencia climática:

53.000 plazas ocupadas en total desde el inicio de la alerta roja.

43.000 cupos brindados por el sistema de protección del Mides.

9.000 personas atendidas en los centros de evacuación del Sinae.

Palomeque recordó que el país cuenta con la herramienta legal de la "evacuación forzosa" y apeló a la colaboración de la ciudadanía mediante denuncias para poder localizar y trasladar a quienes continúan a la intemperie.

Duras críticas de la oposición por la "ausencia" del Mides

Desde la oposición, la respuesta fue inmediata y apuntó a la falta de respuestas políticas por parte de las máximas autoridades, criticando que fuera el director del Sinae y no el ministro del Mides, Gonzalo Civila, quien saliera a dar explicaciones.

Javier García acusó al gobierno de "lavarse las manos" y de esconder al ministro del Mides. Señaló que argumentar una falta de registro demuestra "incapacidad" ante un problema visible para los propios vecinos.

Fernanda Auersperg (diputada del Partido Nacional y exdirectora de Protección Social del Mides sostuvo en sus redes que el gobierno "blinda a los ministros" utilizando al Sinae como escudo, afirmando que el presidente y su gabinete son quienes deberían "dar la cara".

Felipe Schipani diputado colorado calificó la situación como "preocupante" y anunció la presentación de un pedido de informes este lunes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. También cuestionó la falta de registros actualizados de la víctima.

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