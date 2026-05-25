Fratti defendió compra de María Dolores: "Si vale para el privado, vale para el Estado"

"Evita un problema más grave"

Además, el ministro defendió la necesidad de que Colonización contribuya a sostener a pequeños productores y a evitar el despoblamiento rural. Señaló que muchos tambos desaparecen porque no alcanzan una escala suficiente para sostenerse económicamente y advirtió sobre las consecuencias sociales de ese proceso.

“Vamos a darle posibilidad de escala a aquellos que quieren seguir trabajando y sobre todo los que tienen relevo generacional”, expresó. También hizo referencia a mujeres rurales que quedaron a cargo de explotaciones familiares y que, según sostuvo, necesitan respaldo para continuar en la actividad.

Fratti vinculó directamente el debilitamiento del medio rural con el crecimiento de asentamientos urbanos. “Si esa gente no está ahí, ¿a dónde va a ir? Va a ir a los bordes de las ciudades”, afirmó. Y agregó que muchas familias terminan migrando a Montevideo o Maldonado en busca de empleo cuando ya no pueden sostenerse en el campo.

El ministro sostuvo además que la inversión en tierras para Colonización no implica una “regalía”, ya que los productores pagarán renta por el uso de los predios. “Le evita un problema más grave a la sociedad”, aseguró, al defender el arraigo rural como política pública.

Consultado sobre si consideraba que las explicaciones dadas habían sido comprendidas por el resto de los parlamentarios, Fratti expresó: “No, qué se va a entender, si este es un país agropecuario con cabeza urbana. Tenemos que seguir golpeando y hablando para explicar esto que es tan sencillo como ir a preguntar los asentamientos dónde vivía la tercera o cuarta generación. Te puedo asegurar que vivía en el interior profundo".