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Política María Dolores | Ganadería |

Parlamento

Fratti defendió compra de María Dolores: "Si vale para el privado, vale para el Estado"

El ministro de Ganadería compareció ante investigadora por compra de la estancia María Dolores. Alegó que busca sostener productores rurales y evitar el éxodo hacia las periferias.

Investigadora por la compra de la estancia María Dolores recibió a Fratti.&nbsp;

Investigadora por la compra de la estancia María Dolores recibió a Fratti. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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“No tenemos cuatro versiones de la compra, la compra está como está y eso fue lo que explicamos hoy”, sostuvo el jerarca en rueda de prensa, tras la comparecencia. Fratti recordó que el tema ya pasó por una comisión del Senado, una interpelación y otras instancias parlamentarias, además de la comparecencia del subsecretario y de autoridades del ministerio.

El ministro insistió en que la adquisición de la estancia tiene sentido estratégico para el Estado por tratarse de una zona lechera. “Si vale para el privado, vale para el Estado”, afirmó. En esa línea, destacó el trabajo que viene desarrollando Colonización en el predio y aseguró que ya se está asistiendo a más de 80 productores a través del suministro de alimento para ganado lechero.

"Evita un problema más grave"

Además, el ministro defendió la necesidad de que Colonización contribuya a sostener a pequeños productores y a evitar el despoblamiento rural. Señaló que muchos tambos desaparecen porque no alcanzan una escala suficiente para sostenerse económicamente y advirtió sobre las consecuencias sociales de ese proceso.

“Vamos a darle posibilidad de escala a aquellos que quieren seguir trabajando y sobre todo los que tienen relevo generacional”, expresó. También hizo referencia a mujeres rurales que quedaron a cargo de explotaciones familiares y que, según sostuvo, necesitan respaldo para continuar en la actividad.

Fratti vinculó directamente el debilitamiento del medio rural con el crecimiento de asentamientos urbanos. “Si esa gente no está ahí, ¿a dónde va a ir? Va a ir a los bordes de las ciudades”, afirmó. Y agregó que muchas familias terminan migrando a Montevideo o Maldonado en busca de empleo cuando ya no pueden sostenerse en el campo.

El ministro sostuvo además que la inversión en tierras para Colonización no implica una “regalía”, ya que los productores pagarán renta por el uso de los predios. “Le evita un problema más grave a la sociedad”, aseguró, al defender el arraigo rural como política pública.

Consultado sobre si consideraba que las explicaciones dadas habían sido comprendidas por el resto de los parlamentarios, Fratti expresó: “No, qué se va a entender, si este es un país agropecuario con cabeza urbana. Tenemos que seguir golpeando y hablando para explicar esto que es tan sencillo como ir a preguntar los asentamientos dónde vivía la tercera o cuarta generación. Te puedo asegurar que vivía en el interior profundo".

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