Amenazas de tiroteo en Argentina provocan protocolo "Mochila Cero" y alto ausentismo

Ante una ola de amenazas de tiroteo que habría sido impulsada por un reto viral en TikTok, al menos 25 escuelas secundarias de la provincia de Mendoza activaron esta semana un protocolo de seguridad excepcional denominado "Mochila Cero". La medida, habilitada por la Dirección General de Escuelas (DGE), restringe el ingreso de mochilas.
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Permite a los estudiantes llevar únicamente útiles básicos como carpetas y cartucheras, con el objetivo de minimizar riesgos sin suspender las clases.
Impacto
La decisión generó fuerte impacto en la comunidad educativa: en departamentos como Maipú y Las Heras, la deserción voluntaria alcanzó el 70%, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos. La directora de Educación Secundaria de la DGE, Cecilia Páez, defendió la continuidad de las actividades y señaló que "si el miedo nos paraliza, gana la conducta transgresora".
Además de la restricción de mochilas, los colegios implementaron inspecciones en aulas y baños, ingresos supervisados y, en algunos casos, presencia policial en accesos. Las autoridades informaron que hay tres menores identificados por su presunta participación en las amenazas, uno de ellos de 17 años ya imputado. Se advirtió que los padres podrían ser obligados a pagar los costos de los operativos de seguridad, mientras que los estudiantes enfrentarían sanciones disciplinarias y judiciales.