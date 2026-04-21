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Sociedad BPS | requisitos |

Función pública

BPS abrió llamado para 86 auxiliares administrativos en todo el país: cómo postularse

El BPS convoca a cubrir cargos con sueldo base de $63.132 y 40 horas semanales. Las inscripciones se realizan en línea hasta el 12 de mayo.

El BPS abrió llamado laboral.

El BPS abrió llamado laboral.

 Gastón Britos / FocoUy
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El proceso corresponde al llamado 6045/2026 y está dirigido a personas con bachillerato completo o formación equivalente de UTU, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso .

Requisitos para postularse

Entre las condiciones excluyentes, los aspirantes deberán:

  • Ser ciudadanos naturales o contar con al menos tres años de ciudadanía legal.
  • Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.
  • Haber finalizado la educación media superior.
  • No desempeñar funciones remuneradas en la administración pública al momento del ingreso (con excepciones previstas por ley).
  • No haber sido destituidos de organismos públicos.

También se contemplan cupos específicos: 8% para personas afrodescendientes y 1% para personas trans, según normativa vigente .

Condiciones laborales

Los cargos implican una carga de 40 horas semanales. La remuneración incluye:

  • Sueldo base mensual de $63.132
  • Prima por alimentación de $19.003
  • Beneficios sociales y compensaciones adicionales
  • Premio por cumplimiento de metas, que se paga dos veces al año

Cómo será la selección

El proceso de selección incluye varias etapas:

  • Ordenamiento aleatorio si las postulaciones superan las 4.000.
  • Evaluación de experiencia laboral en el BPS (cuando corresponda).
  • Prueba de conocimientos (eliminatoria).
  • Evaluación psicolaboral (eliminatoria).

Para aprobar el concurso se requiere alcanzar al menos el 50% del puntaje total.

Inscripciones

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial del BPS, desde el 22 de abril a las 09:00 hasta el 12 de mayo a las 16:00.

Es obligatorio contar con un correo electrónico vigente para completar el formulario.

Por consultas, el organismo habilitó el correo: [email protected].

El llamado fue actualizado por última vez el 17 de abril de 2026.

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