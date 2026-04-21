BPS abrió llamado para 86 auxiliares administrativos en todo el país: cómo postularse

Ser ciudadanos naturales o contar con al menos tres años de ciudadanía legal.

Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.

Haber finalizado la educación media superior.

No desempeñar funciones remuneradas en la administración pública al momento del ingreso (con excepciones previstas por ley).

No haber sido destituidos de organismos públicos.

También se contemplan cupos específicos: 8% para personas afrodescendientes y 1% para personas trans, según normativa vigente .

Condiciones laborales

Los cargos implican una carga de 40 horas semanales. La remuneración incluye:

Sueldo base mensual de $63.132

Prima por alimentación de $19.003

Beneficios sociales y compensaciones adicionales

Premio por cumplimiento de metas, que se paga dos veces al año

Cómo será la selección

El proceso de selección incluye varias etapas:

Ordenamiento aleatorio si las postulaciones superan las 4.000.

Evaluación de experiencia laboral en el BPS (cuando corresponda).

Prueba de conocimientos (eliminatoria).

Evaluación psicolaboral (eliminatoria).

Para aprobar el concurso se requiere alcanzar al menos el 50% del puntaje total.

Inscripciones

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial del BPS, desde el 22 de abril a las 09:00 hasta el 12 de mayo a las 16:00.

Es obligatorio contar con un correo electrónico vigente para completar el formulario.

Por consultas, el organismo habilitó el correo: [email protected].

El llamado fue actualizado por última vez el 17 de abril de 2026.