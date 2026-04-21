BPS abrió llamado para 86 auxiliares administrativos en todo el país: cómo postularse

- Ser ciudadanos naturales o contar con al menos tres años de ciudadanía legal.
- Tener 18 años cumplidos al cierre de la inscripción.
- Haber finalizado la educación media superior.
- No desempeñar funciones remuneradas en la administración pública al momento del ingreso (con excepciones previstas por ley).
- No haber sido destituidos de organismos públicos.
También se contemplan cupos específicos: 8% para personas afrodescendientes y 1% para personas trans, según normativa vigente .
Condiciones laborales
Los cargos implican una carga de 40 horas semanales. La remuneración incluye:
- Sueldo base mensual de $63.132
- Prima por alimentación de $19.003
- Beneficios sociales y compensaciones adicionales
- Premio por cumplimiento de metas, que se paga dos veces al año
Cómo será la selección
El proceso de selección incluye varias etapas:
- Ordenamiento aleatorio si las postulaciones superan las 4.000.
- Evaluación de experiencia laboral en el BPS (cuando corresponda).
- Prueba de conocimientos (eliminatoria).
- Evaluación psicolaboral (eliminatoria).
Para aprobar el concurso se requiere alcanzar al menos el 50% del puntaje total.
Inscripciones
Las postulaciones se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial del BPS, desde el 22 de abril a las 09:00 hasta el 12 de mayo a las 16:00.
Es obligatorio contar con un correo electrónico vigente para completar el formulario.
Por consultas, el organismo habilitó el correo: [email protected].
El llamado fue actualizado por última vez el 17 de abril de 2026.