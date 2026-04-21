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Política Montevideo | Ciudad Vieja |

Propuesta artística y comercial

Montevideo revitaliza su casco histórico con el ciclo "Sábados en Ciudad Vieja"

Se trata de una propuesta mensual de cultura, gastronomía y comercio para revitalizar el casco histórico y potenciar el encuentro ciudadano en Montevideo.

Montevideo busca revitalizar Ciudad Vieja

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La Intendencia de Montevideo, en articulación con el Municipio B, comerciantes y organizaciones vecinales, dio inicio formal al ciclo “Sábados en Ciudad Vieja”. Esta ambiciosa propuesta artística y comercial busca dinamizar el principal centro histórico de la capital, promoviendo la apropiación del espacio público y el fortalecimiento de la economía local.

Declarada de interés departamental, la iniciativa es el resultado de un proceso de diálogo sostenido desde septiembre de 2025 entre el gobierno departamental y actores locales. El objetivo es claro: potenciar el valor cultural y turístico de la zona mediante una agenda mensual de actividades que se llevará a cabo de forma regular cada tercer sábado de mes.

Un esfuerzo coordinado por la convivencia

La jornada inaugural contó con la participación de la secretaria general de la Intendencia, Viviana Repetto, el director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, y la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria.

Repetto destacó que esta acción es parte de una estrategia integral de mejora urbana:

"Trabajamos junto a comerciantes y el municipio para que tanto turistas como montevideanos disfruten de nuestro patrimonio histórico con una oferta diversa de espectáculos y museos abiertos".

Por su parte, Camilo Benítez subrayó el rol logístico de la comuna en esta alianza: mientras los comercios preparan ofertas especiales, la Intendencia garantiza servicios reforzados de limpieza, seguridad y una programación artística de calidad.

Impacto territorial y próximas fechas

La primera edición intervino puntos neurálgicos y peatonales emblemáticas como Sarandí, Pérez Castellano, Yacaré, Bacacay y la circunvalación Durango, extendiendo el movimiento hacia calles como Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

La alcaldesa Patricia Soria calificó la iniciativa como una "fiesta de reactivación", señalando la importancia de apoyar a los comerciantes locales como la principal carta de presentación de la ciudad ante el mundo.

Calendario confirmado: El ciclo continuará durante los próximos meses en las siguientes fechas:

  • 16 de mayo

  • 20 de junio

  • 18 de julio

Con esta política, la Intendencia de Montevideo reafirma su compromiso con el desarrollo económico y turístico de la Ciudad Vieja, transformándola en un espacio dinámico, accesible y vibrante durante todo el año.

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