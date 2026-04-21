Montevideo revitaliza su casco histórico con el ciclo "Sábados en Ciudad Vieja"

Repetto destacó que esta acción es parte de una estrategia integral de mejora urbana:

"Trabajamos junto a comerciantes y el municipio para que tanto turistas como montevideanos disfruten de nuestro patrimonio histórico con una oferta diversa de espectáculos y museos abiertos".

Por su parte, Camilo Benítez subrayó el rol logístico de la comuna en esta alianza: mientras los comercios preparan ofertas especiales, la Intendencia garantiza servicios reforzados de limpieza, seguridad y una programación artística de calidad.

Impacto territorial y próximas fechas

La primera edición intervino puntos neurálgicos y peatonales emblemáticas como Sarandí, Pérez Castellano, Yacaré, Bacacay y la circunvalación Durango, extendiendo el movimiento hacia calles como Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

La alcaldesa Patricia Soria calificó la iniciativa como una "fiesta de reactivación", señalando la importancia de apoyar a los comerciantes locales como la principal carta de presentación de la ciudad ante el mundo.

Calendario confirmado: El ciclo continuará durante los próximos meses en las siguientes fechas:

16 de mayo

20 de junio

18 de julio

Con esta política, la Intendencia de Montevideo reafirma su compromiso con el desarrollo económico y turístico de la Ciudad Vieja, transformándola en un espacio dinámico, accesible y vibrante durante todo el año.