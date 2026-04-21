Dos adolescentes fueron responsabilizados por violación y abuso sexual de una joven

Tras lo ocurrido, la víctima logró salir del lugar y pedir ayuda en la vía pública, siendo asistida por personal de un comercio que dio aviso al servicio de emergencia 911.

La actuación judicial

Posteriormente, las actuaciones policiales, registros de videovigilancia y pericias forenses permitieron reconstruir el recorrido, ubicar el sitio donde ocurrieron los hechos e identificar a los implicados.

Finalmente, el magistrado entendió acreditada la responsabilidad de los dos adolescentes en calidad de autores, imponiéndoseles la medida socio-educativa privativa de libertad de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por el término de dos años y seis meses.