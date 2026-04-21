La Fiscalía de Adolescentes de 3° turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró responsabilizar, mediante proceso simplificado, a dos adolescentes como responsables de dos infracciones gravísimas tipificadas como delitos de violación y abuso sexual especialmente agravado, en un caso ocurrido en setiembre de 2025 en Montevideo.
Justicia de menores
Dos adolescentes fueron responsabilizados por violación y abuso sexual de una joven
A los adolescentes de 14 y 15 años se les impuso como medida socio-educativa la privación de libertad con internación en el INISA por dos años y seis meses.