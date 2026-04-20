Desde mañana: Drásticas medidas de directores frente a amenazas de tiroteo en liceos

Según fuentes de la investigación, se logró identificar a un menor como uno de los autores, aunque las fotos de armas habrían sido tomadas de otros países de la región.

Las medidas dispuestas por la Zona 5

Ante la multiplicación de amenazas en distintos centros, la Sala de Directores resolvió que a partir del martes 21 de abril y hasta nuevo aviso, los cursos se retomarán con normalidad en los liceos que no hayan sufrido amenazas o no se hayan reiterado las mismas, pero con condiciones estrictas.

Sin mochila: los estudiantes deberán asistir solo con cuadernos de las asignaturas del día, lápiz o lapicera, y sin cartuchera.

Sin celular: se exhorta a las familias a que los estudiantes no lleven teléfonos a clase. Dentro de los liceos se iniciarán acciones de trabajo sobre ciberseguridad.

El comunicado, firmado por la Sala de Directores de la Zona 5 (que abarca los liceos de Montes, Migues, Tala, San Jacinto, San Luis, Parque del Plata, Atlántida 1 y 2, La Floresta, Salinas 1 y 2, y Solymar 1, 2 y 3), expresó:

"Queremos que la convivencia en las instituciones educativas sea pacífica y que concurran los estudiantes con confianza y tranquilidad, para un mejor funcionamiento de las clases."

Operativo policial y faltas

En el caso específico del liceo de Solymar, la Policía mantendrá un estricto control en el ingreso. Además, las autoridades del centro ya habían resuelto no computar faltas para aquellos padres que decidieran no enviar a sus hijos ante el temor. Las fechas señaladas en la amenaza más reciente eran el pasado 17 de abril o este lunes 20, por lo que la comunidad educativa permanece en alerta.