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Sociedad

Tensión en Canelones

Desde mañana: Drásticas medidas de directores frente a amenazas de tiroteo en liceos

"Sin mochila, solo con cuadernos de asignaturas del día, lápiz o lapicera, sin cartuchera y sin celular", las medidas de la Sala de Directores de la Zona 5.

Amenaza en el Liceo 1 de Solymar. Hoy la Sala de Directores de la Zona 5 de Canelones tomó decisiones drásticas a raíz de las amenazas de tiroteos en liceos que obligaron a suspender en varias oportunidades las clases.&nbsp;

Amenaza en el Liceo 1 de Solymar. Hoy la Sala de Directores de la Zona 5 de Canelones tomó decisiones drásticas a raíz de las amenazas de tiroteos en liceos que obligaron a suspender en varias oportunidades las clases. 
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Ante la multiplicación de amenazas en distintos centros, la Sala de Directores resolvió que a partir del martes 21 de abril y hasta nuevo aviso, los cursos se retomarán con normalidad en los liceos que no hayan sufrido amenazas o no se hayan reiterado las mismas, pero con nuevas condiciones estrictas.

La decisión de la Sala de Directores de la Zona 5 fue comunicada este lunes 20 de abril; confirmaron que se realizaron denuncias policiales y ante Delitos Informáticos por "escrituras en los baños, paredes, escritorios y a través de distintas redes sociales de estudiantes", donde se amenaza con tiroteos.

El caso más grave se registró en el liceo nº 1 de Solymar Jorge Lazaroff, donde una nueva amenaza difundida durante el fin de semana incluye una lista con nombres de posibles víctimas. El mensaje, al que accedió Montevideo Portal, advierte: "Nos vamos a cobrar una por una... estos giles la van a pagar por el bullying que nos hicieron sufrir", y está acompañado por la imagen de un revólver.

Según fuentes de la investigación, se logró identificar a un menor como uno de los autores, aunque las fotos de armas habrían sido tomadas de otros países de la región.

Las medidas dispuestas por la Zona 5

Ante la multiplicación de amenazas en distintos centros, la Sala de Directores resolvió que a partir del martes 21 de abril y hasta nuevo aviso, los cursos se retomarán con normalidad en los liceos que no hayan sufrido amenazas o no se hayan reiterado las mismas, pero con condiciones estrictas.

Sin mochila: los estudiantes deberán asistir solo con cuadernos de las asignaturas del día, lápiz o lapicera, y sin cartuchera.

Sin celular: se exhorta a las familias a que los estudiantes no lleven teléfonos a clase. Dentro de los liceos se iniciarán acciones de trabajo sobre ciberseguridad.

El comunicado, firmado por la Sala de Directores de la Zona 5 (que abarca los liceos de Montes, Migues, Tala, San Jacinto, San Luis, Parque del Plata, Atlántida 1 y 2, La Floresta, Salinas 1 y 2, y Solymar 1, 2 y 3), expresó:

"Queremos que la convivencia en las instituciones educativas sea pacífica y que concurran los estudiantes con confianza y tranquilidad, para un mejor funcionamiento de las clases."

Operativo policial y faltas

En el caso específico del liceo de Solymar, la Policía mantendrá un estricto control en el ingreso. Además, las autoridades del centro ya habían resuelto no computar faltas para aquellos padres que decidieran no enviar a sus hijos ante el temor. Las fechas señaladas en la amenaza más reciente eran el pasado 17 de abril o este lunes 20, por lo que la comunidad educativa permanece en alerta.

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