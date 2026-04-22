Cardona elogió a Enciso por presentar "proyectos claros" y articular con el gobierno nacional

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Lanzamiento del Polo Logístico Florida

Las declaraciones se dieron en el marco del lanzamiento del Polo Logístico Florida que reunió a autoridades de primer nivel, entre ellas la vicepresidenta en ejercicio, Blanca Rodríguez, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, además de legisladores y jerarcas departamentales.

El Polo Logístico Florida es una iniciativa impulsada por la Asociación Rural de Florida con respaldo de la Intendencia, y apunta a posicionar al departamento como un nodo estratégico para el desarrollo industrial y comercial. El proyecto prevé la instalación de un puerto seco, parque industrial y plataforma logística multimodal en un predio de 75,6 hectáreas, ubicado a unos 100 kilómetros de Montevideo.

Entre sus componentes se incluyen infraestructura para manejo de contenedores, acopio de granos, depósitos para productos forestales y un centro de consolidación de cargas para sectores clave como el lácteo, cárnico y lanero. También se proyecta una zona franca y servicios integrales vinculados al comercio exterior.

La iniciativa tiene el objetivo de atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el rol de Florida en las cadenas logísticas del Mercosur, apoyándose en su ubicación central y en la conexión con la red ferroviaria en desarrollo. En ese contexto, las palabras de Cardona reforzaron la relevancia de la coordinación política como factor determinante para concretar proyectos de escala nacional.