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MEC notificó a Cerro sobre denuncia de socios: ¿Cuáles son los pasos que deberá seguir el club?

Las autoridades de Cerro tienen tres días hábiles para firmar la notificación y luego tendrá diez días hábiles para presentar sus descargos.

MEC remitió denuncia a Cerro.

MEC remitió denuncia a Cerro.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
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Según pudo saber Caras y Caretas, sobre el mediodía desde el MEC se envió la notificación vía correo electrónico, tanto a la sede del club como a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Ahora, Cerro tiene tres días hábiles para presentarse en el MEC para firmar la notificación y de ahí se abre un plazo de diez días hábiles para presentar los descargos pertinentes así como los libros sociales.

La denuncia por parte de los socios de Cerro

En las últimas semanas, se dio cuenta de una carta enviada por un grupo de socios hacia el ministerio, en dónde pedían la intervención “urgente” del club por “graves irregularidades”.

En la carta se denuncia que "la recaudación de cuotas sociales se realiza de forma irregular a través de cuentas personales (específicamente a nombre de Nicolás Jaureguiverry y Luca Ivanovich), eludiendo controles contables oficiales y afectando el patrimonio del club".

Los denunciantes afirman que la sede ha permanecido cerrada arbitrariamente durante meses, impidiendo que los socios paguen sus cuotas bajo la excusa de "inconvenientes técnicos". Según los socios firmantes en la carta, esto es una maniobra para excluir socios del padrón electoral de cara a las próximas elecciones.

Esta denuncia llegó a mano de autoridades del MEC quienes tomaron cartas en el asunto y en las últimas horas remitieron esta denuncia al club para comenzar con la investigación.

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