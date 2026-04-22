Marcelo Malaquina aportó los votos para la victoria de Albisu pero decide Coutinho

Crucial aporte para la victoria histórica de la Coalición

Marcelo Malaquina se posicionó fuerte en las elecciones departamentales de la tercera ciudad más grande del país. Luego de un tiempo de disputas y rupturas en el Partido Colorado, logró unificar su partido y construir junto a la Coalición Repúblicana, junto a Carlos Albisu, un lema que les permitiría ganarle al Frente Amplio luego de 10 años de gestión del colorado Germán Coutinho y que dió al Partido Nacional su primer intendente luego de la victoria de Eduardo Minutti a fines de los años '80.

Es preciso recordar que el sector Vamos Salto perdió varios dirigentes: algunos se sumaron a la gestión de Andrés Lima, otros se quedaron en CTM, unos pocos meses Pablo Perna fue secretario general del Partido. (Vamos Salto, el Sr. "mano dura y plomo" que una vez me dijo afuera de un Restaurant "eso fue marketing yo soy más bueno que Lazzy atada"); Coutinho hace unos años no paraba de perder poder e incidencia en el Partido Colorado. Luego vino Malaquina con su discurso batllista y coalicionista a unificar para quitar el Frente Amplio de la gestión y para aplicar el compromiso de todos los partidos para el departamento.

Y después... Bueno después, casi un año después, Malaquina afirma que el carismático Germán Coutinho no estaba muerto ni mucho menos. Coutinho que es ejemplo (como tantos, de los más diversos partidos), del que nunca "cae mal parado"; Que siempre obtiene un cargo gane quien gane a nivel nacional. Exintendente, senador, director de Ancap, excandidato a la vicepresidencia.

Apenas ganó la Coalición lo entrevisté a Malaquina aunque no recuerdo para qué medio. Dijo que no esperaba cargos, que no se repartirían los cargos en función del caudal electoral, "vamos a trabajar para Salto", yo voy a trabajar pero no desde una cuota, sentenció entonces. Albisu no respondió, no dió demasiadas declaraciones luego de su victoria mientras crecían las especulaciones, primero en torno a las designaciones y luego sobre la situación laboral de cientos de personas que cesaría la intendencia por falta de rubro y crisis económica.

La realidad a casi un año de ese diálogo es que la administración ha estado salpicada por diferentes polémicas. Aún así Albisu goza de altos niveles de aprobación.

A pocos días de asumir, el 14 de julio de 2025, se hizo público que Albisu había designado a Juan Manuel Texeira Núñez como Director de Obras de la Intendencia. La controversia radicaba en que Juan Manuel es hijo del Secretario General de la comuna, Walter Texeira. Para evitar el conflicto de intereses, se utilizó la figura de un "secretario ad hoc" para firmar la designación en lugar del padre del designado. Sin embargo, esto no hizo más que profundizar las sospechas.

El dictamen de la JUTEP: En octubre de 2025, la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) emitió una resolución durísima. Calificó la designación como un "acto de corrupción" y determinó que violaba los artículos 9, 11, 13, 14, 35 y 36 del Código de Ética en la Función Pública. El organismo sostuvo que Albisu actuó "a sabiendas de lo irregular" y que el nepotismo "corroe la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones".

Malaquina rompe con la Coalición Republicana: "No te podés ir de un lugar que hoy no existe"

El excandidato a intendente de Salto por el Partido Colorado aseguró que el gobierno departamental lo "invisibilizó" y que la Coalición Republicana "orgánicamente no funciona". Pese a la distancia, afirmó que no pasará a la oposición.

En el marco de los 15 años del programa Animal Político, el conductor Jorge Rodríguez entrevistó a Marcelo Malaquina, figura clave del Partido Colorado en Salto y excandidato a intendente por la Coalición Republicana (CORE). Su carta pública anunciando "independencia" del gobierno departamental sacudió el tablero político local.

"Tomamos independencia del gobierno departamental"

Malaquina fue claro al explicar el contenido de su carta pública, buscando desmarcarse de interpretaciones apresuradas: "Nosotros lo que expusimos fue que tomábamos independencia del gobierno departamental porque no habíamos sido tenidos en cuenta en la mayoría de las decisiones políticas que tomó el gobierno ya en nueve meses." Sin embargo, aclaró que esto no implica una guerra contra el intendente Carlos Albisu: "Lo que no quiere decir que a partir de ahora salgamos a ponerle bombas al gobierno, o que no lo acompañemos, o que estemos para la crítica, o que estemos en la oposición. No, nada de eso sucedió".

"La coalición en Salto orgánicamente no funciona"

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue cuando Malaquina puso en duda la existencia misma de la CORE como herramienta de gestión, más allá del acuerdo electoral: "Cuando vos me hablás de la coalición en el departamento de Salto, la coalición en Salto orgánicamente no tiene ninguna función, no funciona. Entonces vos no te podés ir de un lugar que hoy no existe."

Según su relato, la coalición fue útil para ganar la elección, pero luego se diluyó: "Se utilizó como una herramienta electoral con el fin creado de que eso después funcionara a nivel departamental, pero no ha funcionado orgánicamente".

"No es un problema personal, es un problema político"

Malaquina insistió en que su alejamiento no responde a rencillas personales ni a la falta de un cargo (algo que, dijo, rechazó desde el principio), sino a una decisión estratégica del intendente Albisu de marginar su liderazgo.

"Esto no se trata de un tema de cargo, no se trata de un tema de lugares. Esto se trata de estar en las decisiones del gobierno... Se ha querido invisibilizar a un candidato y darle potencia a otros candidatos, tanto de mi sector como de otros sectores", expresó.

"Para nadie es una novedad que Germán Coutinho tiene una incidencia en el gobierno departamental extraordinaria".

Críticas al estilo de gestión de Albisu

Sin entrar en ataques directos, Malaquina diagnosticó un gobierno con más promesas que realidades: "Un gobierno que viene diciendo mucho, pero no viene pudiendo concretar. Esto no es una crítica, son nueve meses de gestión... No veo todavía los cambios necesarios"

Lanzó, además, una advertencia sobre el uso del fideicomiso que el gobierno departamental impulsa: "Hay un error si pedimos un fideicomiso y las calles, y sobre todo la avenida de Salto, no se empiezan a arreglar".

Pese al quiebre, Malaquina evitó consumar una ruptura total con la coalición ni con su partido y expresó que "El Partido Colorado sigue integrando la CORE".

"Sí, sí, el Partido Colorado sigue integrando la CORE. Yo no solo que no me voy del partido, sigo siendo batllista, sigo siendo colorado". Sobre su futuro político, prefirió no adelantar escenarios.