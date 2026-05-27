América Latina frente a la nueva crisis energética: por qué el FMI destaca la fortaleza de sus bancos centrales

Ese es precisamente uno de los puntos que el FMI considera clave para entender el desempeño reciente de la región. A diferencia de otros períodos históricos, el encarecimiento de la energía no está generando, al menos por ahora, una espiral descontrolada de aumentos de precios y salarios en la mayor parte de América Latina.

En términos económicos, esto implica que los llamados “efectos de segunda ronda” permanecen relativamente contenidos. Es decir, los mayores costos energéticos todavía no se trasladan automáticamente al conjunto de la economía de manera persistente. Las expectativas inflacionarias se mantienen más estables y eso reduce el riesgo de que un shock externo termine consolidándose estructuralmente.

El cambio es particularmente relevante para una región cuya historia estuvo marcada por episodios de alta inflación, crisis cambiarias y pérdida recurrente de confianza en la moneda. Países como Brasil, Chile, Perú, Colombia, México o Uruguay desarrollaron durante las últimas décadas bancos centrales más autónomos, mecanismos de metas de inflación y marcos de política monetaria más previsibles.

Según el FMI, esta credibilidad acumulada está permitiendo incluso algo que hace algunos años hubiera parecido difícil en medio de una crisis energética global: que algunos bancos centrales latinoamericanos puedan considerar o implementar reducciones de tasas de interés sin desanclar las expectativas de inflación.

Esto refleja un cambio estructural importante. En el pasado, cualquier tensión internacional solía traducirse rápidamente en salidas de capitales, depreciaciones abruptas, inflación y fuertes ajustes monetarios. Hoy, aunque la región sigue siendo vulnerable al contexto global, existe una mayor capacidad institucional para administrar la incertidumbre.

El análisis también deja una enseñanza política y económica de largo plazo: la credibilidad macroeconómica no se construye de un día para otro. Es el resultado de procesos prolongados de reformas, prudencia fiscal, fortalecimiento institucional y consistencia en las políticas públicas.

Sin embargo, el propio escenario internacional muestra que estos avances no garantizan inmunidad. América Latina continúa expuesta a riesgos importantes: nuevas subas del petróleo, desaceleración global, tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y presiones sobre el tipo de cambio. Además, varios países todavía enfrentan desafíos estructurales vinculados al crecimiento, la informalidad y la desigualdad.

Por eso el mensaje del FMI combina reconocimiento y cautela. La región llega mejor preparada que en crisis anteriores, pero deberá sostener la credibilidad alcanzada en un contexto global cada vez más incierto y fragmentado.

En definitiva, el informe pone en evidencia una transformación silenciosa pero profunda: América Latina pasó de ser vista como una región crónicamente inestable en términos monetarios a convertirse, en varios casos, en un ejemplo de resiliencia macroeconómica frente a shocks externos. Y en tiempos de incertidumbre global, esa credibilidad puede convertirse en uno de los activos más valiosos de la región.