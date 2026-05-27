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Sociedad

combustibles

Ursea recomienda aumento del precio de las naftas y baja en gasoil y supergas

La Ursea recomienda una suba de 2,5% en el precio del gasoil y rebajas de -5,2% en el gasoil y de -2,34% en el supergás.

Aumentaría precio de las naftas.

Aumentaría precio de las naftas.

 Sofia Torres / FocoUy
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De acuerdo al documento, la Ursea recomienda una suba de 2,5% en el precio del gasoil y rebajas de -5,2% en el gasoil y de -2,34% en el supergás.

Aumento en breve

En las próximas horas se definirán los nuevos valores, que comenzarán a regir a partir del lunes 1º de junio.

Los actuales precios de los combustibles comenzaron a regir desde la medianoche del pasado viernes 1° de mayo. El aumento fue de 7% para la nafta y el supergás y de 14% para el gasoil.

Informe PPI_2 (1)

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