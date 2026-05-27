Ursea recomienda aumento del precio de las naftas y baja en gasoil y supergas

A tres días de finalizar el mes, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) recomienda un aumento del precio de las naftas y baja del gasoil y supergas, según comunicó a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en su informe mensual.