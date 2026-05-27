A tres días de finalizar el mes, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) recomienda un aumento del precio de las naftas y baja del gasoil y supergas, según comunicó a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en su informe mensual.
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Ursea recomienda aumento del precio de las naftas y baja en gasoil y supergas
La Ursea recomienda una suba de 2,5% en el precio del gasoil y rebajas de -5,2% en el gasoil y de -2,34% en el supergás.