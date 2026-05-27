No solo la gestión del presidente Yamandú Orsi tiene una mala aprobación, el desempeño de la oposición también: una encuesta de la consultora Factum revela que el 46% de los consultados está en desacuerdo con el desempeño de los partidos opositores, mientras que solo el 19% dijo estar de acuerdo.
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Desempeño de la oposición tampoco conforma a los uruguayos: 46% la desaprueba
Una encuesta dada a conocer este miércoles indica que la mayoría de la población desaprueba el desempeño de la oposición.