Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

hay para todos

Desempeño de la oposición tampoco conforma a los uruguayos: 46% la desaprueba

Una encuesta dada a conocer este miércoles indica que la mayoría de la población desaprueba el desempeño de la oposición.

En la oposición tampoco hay mucho ambiente para las sonrisas.

En la oposición tampoco hay mucho ambiente para las sonrisas.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

No solo la gestión del presidente Yamandú Orsi tiene una mala aprobación, el desempeño de la oposición también: una encuesta de la consultora Factum revela que el 46% de los consultados está en desacuerdo con el desempeño de los partidos opositores, mientras que solo el 19% dijo estar de acuerdo.

Además, un 35% respondió que no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y apenas un 1% dijo no tener opinión.

El estudio, correspondiente al segundo bimestre de 2026, y dado a conocer este miércoles en la edición nocturna de VTV Noticias, indica que "dentro de los votantes de los partidos de la coalición, un tercio de las personas no valoran positivamente la actuación de la oposición, no hay satisfacción sobre cómo están actuando sus propios partidos”.

HJW5RrTXUAMVXkX

Mayoría en desacuerdo

Según explicó el politólogo Eduardo Bottinelli, “46% de los uruguayos está en desacuerdo con la actuación de la oposición. El número coincide con la desaprobación que tiene el gobierno. El nivel más bajo de aprobación de la oposición se da en el tramo etario más joven, como sucede con el gobierno”.

También reflejó diferencias según franjas etarias. El mayor nivel de desacuerdo se registró entre las personas de 62 años y más, donde el rechazo a la actuación de la oposición alcanzó el 56%, mientras que las personas que están de acuerdo llegaron al 20%.

Entre quienes tienen entre 49 y 61 años, el 46% expresó desacuerdo y el 22% se encuentra de acuerdo.

En tanto, entre las personas de 34 a 48 años, el 39% dijo estar en desacuerdo y el 17% de acuerdo, mientras que un 44% optó por una posición neutral.

Por su parte, en la franja de 18 a 33 años, el desacuerdo alcanzó el 38%; el acuerdo se ubicó en 14% y el 45% respondió que no tiene una postura definida.

Te puede interesar