Desempeño de la oposición tampoco conforma a los uruguayos: 46% la desaprueba

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Mayoría en desacuerdo

Según explicó el politólogo Eduardo Bottinelli, “46% de los uruguayos está en desacuerdo con la actuación de la oposición. El número coincide con la desaprobación que tiene el gobierno. El nivel más bajo de aprobación de la oposición se da en el tramo etario más joven, como sucede con el gobierno”.

También reflejó diferencias según franjas etarias. El mayor nivel de desacuerdo se registró entre las personas de 62 años y más, donde el rechazo a la actuación de la oposición alcanzó el 56%, mientras que las personas que están de acuerdo llegaron al 20%.

Entre quienes tienen entre 49 y 61 años, el 46% expresó desacuerdo y el 22% se encuentra de acuerdo.

En tanto, entre las personas de 34 a 48 años, el 39% dijo estar en desacuerdo y el 17% de acuerdo, mientras que un 44% optó por una posición neutral.

Por su parte, en la franja de 18 a 33 años, el desacuerdo alcanzó el 38%; el acuerdo se ubicó en 14% y el 45% respondió que no tiene una postura definida.