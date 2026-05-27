Asamblea del Sunca aprobó plataforma reivindicativa y facultó a directiva a seguir negociando

Este viernes 29 está prevista una nueva reunión del Consejo de Salario del sector en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), ocasión en la que "sabremos si la patronal se compromete a firmar el acta", precisó.

Sostuvo Remedios que "si no hay un compromiso de firma del acta, entendemos que no hay espacio para negociar".

Plataforma aprobada

La plataforma reivindicativa aprobada por la asamblea considera entre sus puntos la reducción de la jornada laboral, incremento salarial, la "profundización de la democratización" en el ingreso, así como mejoras para el ingreso de las mujeres a la industria.

El convenio salarial del sector caducó el pasado 31 de marzo. Hasta el momento, las partes se han reunido en dos ocasiones, pero sin avances. La negativa del sector patronal a firmar el acta ha dejado en suspenso la negociación.

Dicha acta se firmó por primera vez en 2023 en momentos en que desde el gobierno se alentaba a abandonar la ultratividad. El Sunca, mediante la movilización, logró quebrar esa postura y ratificar los beneficios del convenio vencido.