La asamblea general del sindicato de la construcción (Sunca), reunida este miércoles en el Teatro de Verano, aprobó la plataforma reivindicativa y facultó a la directiva a llevar adelante la negociación. Por el momento no se resolvieron medidas. Así lo indicó a Caras y Caretas Sebastián Remedios, secretario de prensa y propaganda del Sunca.
pese al mal tiempo
Asamblea del Sunca aprobó plataforma reivindicativa y facultó a directiva a seguir negociando
Para el Sunca la negativa del sector patronal a firmar acta que ratifica beneficios no genera condiciones para negociar.