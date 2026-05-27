Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales

pese al mal tiempo

Asamblea del Sunca aprobó plataforma reivindicativa y facultó a directiva a seguir negociando

Para el Sunca la negativa del sector patronal a firmar acta que ratifica beneficios no genera condiciones para negociar.

Asamblea del Sunca en el Teatro de Verano.

Asamblea del Sunca en el Teatro de Verano.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La asamblea general del sindicato de la construcción (Sunca), reunida este miércoles en el Teatro de Verano, aprobó la plataforma reivindicativa y facultó a la directiva a llevar adelante la negociación. Por el momento no se resolvieron medidas. Así lo indicó a Caras y Caretas Sebastián Remedios, secretario de prensa y propaganda del Sunca.

Pese al mal tiempo, miles de trabajadores de todas las ramas de la construcción e industrias anexas se reunieron en la asamblea general de carácter nacional, para analizar la marcha de las negociaciones en el Consejo de Salarios y respaldar a sus representantes.

Remedios recordó que hasta el momento la negociación está "trancada" por la negativa de las cámaras patronales a firmar el acta que ratifica los beneficios consagrados en el convenio finalizado. Dicha acta, similar a la firmada en 2023, establece que, mientras se negocia el nuevo convenio, se mantienen los beneficios del ya vencido, en lo que se conoce como ultractividad.

Este viernes 29 está prevista una nueva reunión del Consejo de Salario del sector en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), ocasión en la que "sabremos si la patronal se compromete a firmar el acta", precisó.

Sostuvo Remedios que "si no hay un compromiso de firma del acta, entendemos que no hay espacio para negociar".

Plataforma aprobada

La plataforma reivindicativa aprobada por la asamblea considera entre sus puntos la reducción de la jornada laboral, incremento salarial, la "profundización de la democratización" en el ingreso, así como mejoras para el ingreso de las mujeres a la industria.

El convenio salarial del sector caducó el pasado 31 de marzo. Hasta el momento, las partes se han reunido en dos ocasiones, pero sin avances. La negativa del sector patronal a firmar el acta ha dejado en suspenso la negociación.

Dicha acta se firmó por primera vez en 2023 en momentos en que desde el gobierno se alentaba a abandonar la ultratividad. El Sunca, mediante la movilización, logró quebrar esa postura y ratificar los beneficios del convenio vencido.

Te puede interesar